EQS-News: Max Schaber mit M&A Award für sein Lebenswerk ausgezeichnet

Pliezhausen, 9. Oktober 2025 – Max Schaber, Gründer und Vorsitzender des Aufsichtsrates von DATAGROUP, wurde gestern mit dem M&A Award für sein Lebenswerk geehrt. Die Auszeichnung des Bundesverbands Mergers & Acquisitions (BMA) würdigt herausragende Verdienste im Bereich Unternehmenszusammenschlüsse und -übernahmen in Deutschland.

Der M&A Award wurde 2023 ins Leben gerufen und hat sich seitdem als bedeutende Plattform für Unternehmen und Berater*innen im M&A-Bereich etabliert. Ziel der jährlich in Berlin vergebenen Auszeichnung ist es, erfolgreiche, innovative und nachhaltige Transaktionen sichtbar zu machen und Best Practices in der Branche zu fördern. Die Auszeichnungen werden in zehn Kategorien vergeben und berücksichtigen Kriterien wie strategische Relevanz, wirtschaftlichen Erfolg, Innovationsgrad und Nachhaltigkeit.

Max Schaber wurde für sein herausragendes Engagement und seine Pionierarbeit im Bereich Mergers & Acquisitions geehrt. Seit dem Börsengang von DATAGROUP im Jahr 2006 wurden mehr als 30 Unternehmen erfolgreich akquiriert und in das Gesamtunternehmen integriert. Durch die konsequent verfolgte „buy and turn around“- bzw. „buy and build“-Strategie trägt DATAGROUP maßgeblich zur Konsolidierung des deutschen IT-Service-Marktes bei.

Erfolgreiche Integration und nachhaltiges Wachstum

Bei allen Übernahmen legt DATAGROUP besonderen Wert auf den Erhalt der akquirierten Unternehmen, ihrer Kundenbeziehungen und ihres Leistungsportfolios. Damit wird nicht nur die Leistungsfähigkeit der Unternehmensgruppe gestärkt, sondern auch den Mitarbeiter*innen der übernommenen Gesellschaften eine langfristig sichere Perspektive geboten.

„Diese Auszeichnung gilt nicht nur mir persönlich, sondern auch den vielen engagierten Mitarbeitenden von DATAGROUP“, betont Max Schaber. „Ihr Einsatz, ihre Expertise und ihr Unternehmergeist haben DATAGROUP zu einem der führenden IT-Service-Unternehmen in Deutschland gemacht. Unser Erfolg im M&A-Bereich basiert auf partnerschaftlichem Denken, nachhaltiger Integration und der Überzeugung, dass der Mensch im Mittelpunkt jeder Transformation steht.“

Die Ehrung unterstreicht die Bedeutung langfristig angelegter M&A-Strategien für den nachhaltigen Unternehmenserfolg. Der Werdegang von Max Schaber steht beispielhaft für eine verantwortungsvolle und zukunftsorientierte Akquisitionspolitik, die wirtschaftliche Stärke mit sozialem Verantwortungsbewusstsein verbindet.

Über DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.700 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre „buy and turn around“- bzw. „buy and build“-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil.

