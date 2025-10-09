EQS-News: Saudi-Arabien beschleunigt seine industrielle Transformation durch die vierte industrielle Revolution - Fourth Industrial Revolution

EQS-News: The Ministry of Industry and Mineral Resources - Saudi Arabia / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

09.10.2025 / 16:20 CET/CEST

RIYADH, Saudi-Arabien, 9. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Der Industriesektor Saudi-Arabiens tritt in eine neue Ära der Transformation ein, die von Innovation, fortschrittlicher Technologie sowie nachhaltigem Wachstum angetrieben wird. Unter der Leitung des Ministeriums für Industrie und Bodenschätze unterstützt dieser Wandel die ehrgeizigen Ziele der saudischen Vision 2030, die Wirtschaft zu diversifizieren und die Industrie durch die Anziehung von Investitionen, den Ausbau der Infrastruktur sowie die Förderung von Talenten zu einem wichtigen Motor der Entwicklung zu machen.

Im Zentrum dieses Wandels steht die vierte industrielle Revolution (4IR), welche die Fertigung durch Automatisierung und Digitalisierungstechnologien wie künstliche Intelligenz (KI), das Internet der Dinge (IoT) sowie 3D-Druck umgestaltet. Diese Tools steigern die Produktivität, rationalisieren die Lieferketten und ermöglichen intelligentere, effizientere industrielle Abläufe im gesamten Königreich.

Die Nationale Industriestrategie unterstreicht diese Prioritäten durch Initiativen wie das „Future Factories Program", das darauf abzielt, 4000 traditionelle Anlagen in intelligente Fabriken umzuwandeln, die internationalen Standards entsprechen. Die vierte industrielle Revolution, die „Fourth Industrial Revolution", ist ein Eckpfeiler der Vision Saudi-Arabiens von einer dynamischen, wettbewerbsfähigen und diversifizierten industriellen Wirtschaft. Durch Investitionen in die digitale Infrastruktur sowie in fortschrittliche Fähigkeiten baut das Königreich ein Ökosystem auf, das Innovation und Effizienz in jeder Phase der Produktion fördert.

Nach Angaben der Generalbehörde für Statistik stieg der Index der Industrieproduktion (IPI) im Juli 2025 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,5 %. Dieses Wachstum, das vom verarbeitenden Gewerbe angeführt wird, spiegelt die spürbaren Auswirkungen der laufenden Programme zur industriellen Entwicklung auf Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit wider.

Überall im Königreich setzen Industrien KI, IoT, Robotik und Big-Data-Analysen ein, um Design, Technik, Logistik sowie Qualitätskontrolle zu optimieren, Abfall zu reduzieren, die Präzision zu erhöhen und die Leistung zu steigern.

Zur Unterstützung dieser Bemühungen wird die kommende Industrial Transformation Saudi Arabia 2025, die vom 1. bis 3. Dezember 2025 in Riad stattfindet und vom Ministerium für Industrie und Bodenschätze in Zusammenarbeit mit der Deutschen Messe organisiert wird, als Plattform dienen, um die neuesten 4IR-Technologien zu präsentieren sowie internationale Partnerschaften für die Lokalisierung fortschrittlicher industrieller Lösungen zu stärken.

Durch diese Initiativen baut Saudi-Arabien weiterhin eine weltweit wettbewerbsfähige, technologieorientierte Industriewirtschaft auf, welche die Zukunft der Industrie nicht nur aufgreift, sondern definiert.

