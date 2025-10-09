IRW-News: ZenaTech Inc.: ZenaTech gibt die Übernahme des in Tucson ansässigen Unternehmens Putt Land Surveying Inc. bekannt und beschleunigt das Wachstum von Drone-as-a-Service (DaaS) im Großraum Phoenix und in ganz Arizona

IRW-PRESS: ZenaTech Inc.: ZenaTech gibt die Übernahme des in Tucson ansässigen Unternehmens Putt Land Surveying Inc. bekannt und beschleunigt das Wachstum von Drone-as-a-Service (DaaS) im Großraum Phoenix und in ganz Arizona

Vancouver, British Columbia, (9. Oktober 2025) / IRW-Press / ZenaTech Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech), ein Anbieter von Technologielösungen für Unternehmen, der auf KI-gestützte Drohnen (auf Basis künstlicher Intelligenz), Drone-as-a-Service (DaaS), Software-as-a-Service (SaaS) für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt heute den Abschluss der Übernahme von Putt Land Surveying Inc. bekannt, einem vor über 40 Jahren gegründeten Vermessungsunternehmen mit Sitz in Tucson, Arizona, dessen Kundenstamm unter anderem die Stadt Tucson, Schulbezirke sowie eine Reihe von Kunden aus dem öffentlichen und privaten Sektor umfasst. Diese Transaktion ist die elfte Übernahme für den DaaS-Geschäftsbereich von ZenaTech und läutet die Beschleunigung der Aktivitäten des Unternehmens im Zentrum und Süden von Arizona ein, die zurzeit in Phoenix angesiedelt sind, sowie den Aufbau von Kapazitäten zur Betreuung von DaaS-Kunden im gesamten Bundesstaat Arizona.

Diese Übernahme ist ein strategischer Katalysator für die Stärkung unseres Wachstumskurses in Phoenix, da wir zusätzliches Vermessungspersonal einstellen und uns gleichzeitig auf den Aufbau unserer Drohnenfertigungsanlage vor Ort konzentrieren, sagte Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech. Putt Land Surveying bringt Stammkunden mit ein und wird uns dabei helfen, unsere Reichweite im gesamten Bundesstaat zu vergrößern, um die steigende Nachfrage nach drohnenbasierten Vermessungs- und Inspektionsdienstleistungen für unterschiedliche Branchen über ein flexibles DaaS-Geschäftsmodell zu decken.

Putt Land Surveying Inc. wurde vor über 40 Jahren gegründet und kann auf eine lange Erfolgsgeschichte bei der Erbringung professioneller Vermessungsdienstleistungen im Süden von Arizona zurückblicken. Das Unternehmen ist in den Counties Cochise, Pima, Pinal und Santa Cruz tätig und bietet Grenzvermessungen, zertifizierte Grundstücksvermessungen für kommerzielle Transaktionen, topografische Vermessungen, Entwurfs- und Bauvermessungen sowie Höhenzertifikate der FEMA (Federal Emergency Management Agency) an.

Aufbauend auf der Dynamik der Übernahme in Tucson erweitert das Unternehmen seine DaaS-Kapazitäten. Kürzlich wurde in Phoenix ein registrierter Landvermesser eingestellt, und es werden weitere Mitarbeiter für Vermessung, Betrieb und Außendienst gesucht.

ZenaTech hat mittlerweile elf Übernahmen in den Vereinigten Staaten abgeschlossen und arbeitet weiter an seinem Ziel, bis Ende des zweiten Quartals 2026 insgesamt 25 Drone-as-a-Service-Standorte einzurichten. Mit seinem DaaS-Modell bietet das Unternehmen Geschäfts- und Regierungskunden einen flexiblen und bequemen On-Demand-Service mit Zugang zu Drohnen-Diensten für Vermessungen, Inspektionen, Wartungsarbeiten, Hochdruckreinigung, Inneninventarverwaltung und Präzisionslandwirtschaft, der entweder als Abonnement oder auf Pay-per-Use-Basis in Anspruch genommen werden kann. Bei diesem Modell kann man von Schnelligkeit, Präzision und Sicherheitsvorteilen von Drohnen profitieren, ohne teure Investitionen in Kapitalkosten, Piloten, Wartungen und Zertifizierungen tätigen zu müssen. Das Unternehmen übernimmt etablierte und profitable Dienstleistungsunternehmen, die noch mit herkömmlichen Technologien arbeiten und reif für den Einsatz von Drohneninnovationen sind, und setzt damit weitere Schritte in seiner Vision eines multiserviceorientierten Drohnengeschäfts auf globaler Ebene, das sich auf eine Stammklientel und wiederkehrende Umsätze stützt.

Über ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Unternehmen für Technologielösungen, das sich auf KI-Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing für missionskritische Geschäfts- und Regierungsanwendungen spezialisiert hat. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und erweitert seine Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen durch ZenaDrone, um Innovation und Verbesserung von Prozessen in den Bereichen Inspektion, Überwachung, Sicherheit, Compliance und Vermessung für Kunden zu erreichen. Mit Unternehmenssoftwarekunden, die Markenlösungen in den Bereichen Strafverfolgung, Regierung, Wirtschaft und Industrie einsetzen, und Drohnen, die in diesen sowie in den Bereichen Landwirtschaft, Verteidigung, Landvermessung und Logistik eingesetzt werden, trägt das Lösungsportfolio von ZenaTech zu einer außergewöhnlichen Betriebseffizienz, Präzision und Kosteneinsparungen bei. Das Unternehmen verfügt über globale Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten und baut sein DaaS-Geschäft sowie sein Netzwerk von Standorten in den USA durch Übernahmen weiter aus.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert Drohnenlösungen für Unternehmen und Behörden, welche unter anderem Software für maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing sowie andere Software- und Hardware-Innovationen nutzen. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf multifunktionale KI-Drohnenlösungen für industrielle Überwachungs-, Kontroll-, Inspektions-, Prozessautomatisierungs- und Verteidigungsanwendungen ausgeweitet. Derzeit kommt die Drohne ZenaDrone 1000 in Pflanzenmanagementanwendungen in der Landwirtschaft und bei kritischen Frachttransporten im Verteidigungssektor zum Einsatz. Die für Innenräume konzipierte Drohne IQ Nano wird für die Bestandsverwaltung und Sicherheitsanwendungen in Lager- und Logistiksektoren verwendet und IQ Square ist eine Outdoor-Drohne, die für Landvermessungen und Inspektionen im kommerziellen und im Verteidigungssektor entwickelt wurde.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Für Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung und die zugehörigen Kommentare des Managements von ZenaTech, Inc. enthalten zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder die künftige Leistung von ZenaTech und spiegeln die Erwartungen und Prognosen des Managements in Bezug auf das Wachstum, die Betriebsergebnisse, die Leistung sowie die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten von ZenaTech wider. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie kann, wird, sollte, erwarten, planen, antizipieren, anstreben, ist/sind wahrscheinlich, glauben, schätzen, vorhersagen, potenziell, fortsetzen oder der Verneinung dieser Begriffe oder anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument gehören unter anderem die Erwartungen von ZenaTech in Bezug auf Einnahmen, Ausgaben, Produktion, Betrieb, Kosten, Cashflow und künftiges Wachstum; Erwartungen in Bezug auf künftige Produktionskosten und -kapazitäten; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit geplant auf den Markt zu bringen, einschließlich der Drohnenprodukte ZenaDrone 1000 und IQ Nano; der voraussichtliche Barmittelbedarf von ZenaTech und der Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft und den Betrieb auszubauen, sowie das Ausführungsrisiko; Erwartungen in Bezug auf künftige Betriebe und Kosten; die Volatilität der Aktienkurse und die Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; politische, wirtschaftliche, umweltbezogene, steuerliche, sicherheitsrelevante und andere Risiken, die mit der Tätigkeit in Wachstumsmärkten verbunden sind; regulatorische Risiken; ungünstige Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; Schwierigkeiten bei der Vorhersage von Branchentrends; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal einzustellen; die Wettbewerbsbedingungen der Branche und die Wettbewerbs- und Geschäftsstrategien von ZenaTech; ZenaTechs erwartete Geschäftsziele für die nächsten zwölf Monate; ZenaTechs Fähigkeit, zusätzliche Mittel durch den Verkauf von Eigen- oder Fremdkapital zu beschaffen; Investitionskapital und Marktanteile; die Fähigkeit, geplante Übernahmen abzuschließen; Veränderungen in den Zielmärkten; Marktunsicherheit; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, auch durch die Notierung seiner Wertpapiere in verschiedenen Rechtsordnungen; Wachstumsmanagement (Pläne und Zeitplan für die Expansion); Patentverletzungen; Rechtsstreitigkeiten; geltende Gesetze, Vorschriften und alle Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von ZenaTech auswirken.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81336

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81336&tr=1

