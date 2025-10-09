KI-Boom treibt Umsatz von Chipfertiger TSMC weiter an

Quelle: Below the Sky/Shutterstock.com
(dpa-AFX) - Der weltweite KI-Boom liefert dem taiwanesischen Chip-Auftragsfertiger TSMC weiterhin viel Rückenwind. Allein im September schnellte der Umsatz im Jahresvergleich um fast ein Drittel nach oben, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Für das dritte Quartal ergibt sich damit ein Erlösplus von rund 30 Prozent auf 990 Milliarden Taiwan-Dollar (27,9 Milliarden Euro). Damit übertraf das Unternehmen die Erwartungen von Analysten.
Chipentwickler wie Nvidia und AMD, die ihre Chips auch von TSMC herstellen lassen, können die Nachfrage weiter nur schwer bedienen. So bauen viele Tech-Unternehmen weiterhin weltweit gigantische Rechenzentren in hohem Tempo, da KI-Anwendungen viel Rechenleistung verschlingen./mis/err/zb
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Netzwerk-AusrüsterCisco will mit neuem Chip KI-Rechenzentren besser vernetzengestern, 16:06 Uhr · Reuters
NVIDIA weitet Beteiligung an Xai aus | Peak-Wachstum noch weit entfernt.gestern, 14:54 Uhr · Markus Koch
Wall StreetAktien New York: Tech-Werte profitieren von KI-Fantasie - Dow gibt nach06. Okt. · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 05.10.2025Was Anleger bei Aktien im vierten Quartal erwarten dürfen05. Okt. · onvista