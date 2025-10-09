Werbung ausblenden
Halbleiter-Konzern aus Taiwan

KI-Boom treibt Umsatz von Chipfertiger TSMC weiter an

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
KI
Quelle: Below the Sky/Shutterstock.com

(dpa-AFX) - Der weltweite KI-Boom liefert dem taiwanesischen Chip-Auftragsfertiger TSMC weiterhin viel Rückenwind. Allein im September schnellte der Umsatz im Jahresvergleich um fast ein Drittel nach oben, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Für das dritte Quartal ergibt sich damit ein Erlösplus von rund 30 Prozent auf 990 Milliarden Taiwan-Dollar (27,9 Milliarden Euro). Damit übertraf das Unternehmen die Erwartungen von Analysten.

Chipentwickler wie Nvidia und AMD, die ihre Chips auch von TSMC herstellen lassen, können die Nachfrage weiter nur schwer bedienen. So bauen viele Tech-Unternehmen weiterhin weltweit gigantische Rechenzentren in hohem Tempo, da KI-Anwendungen viel Rechenleistung verschlingen./mis/err/zb

TSMC (ADR)
TSMC Taiwan Semiconductor
Nvidia
AMD
Apple
Infineon

