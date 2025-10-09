Werbung ausblenden

Novo Nordisk sichert sich mit Übernahme mögliches Medikament gegen Leberfibrose

dpa-AFX · Uhr
BAGSVARD (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Novo Nordisk will sein Medikamentenportfolio zur Behandlung von starkem Übergewicht und dessen Folgen mit einer Milliardenübernahme in den USA stärken. Für 54 US-Dollar je Aktie in bar beziehungsweise insgesamt 4,7 Milliarden Dollar (4,0 Mrd Euro) wollen die Dänen laut einer Mitteilung vom Donnerstag Akero Therapeutics kaufen. Mit Efruxifermin verfüge Akero über eine potenziell sehr gute Behandlungsmöglichkeit für MASH, hieß es weiter. Das ist eine entzündliche Lebererkrankung, die aus einer Fettleber entsteht. Der Aktienkurs von Akero Therapeutics schnellte im vorbörslichen US-Handel um rund ein Fünftel auf 55,61 Dollar nach oben. Novo Nordisk weitete den Kursverlust mit der Nachricht etwas aus und fiel zuletzt um rund zwei Prozent.

Efruxifermin befindet sich den Angaben zufolge derzeit in der Phase-3-Entwicklung für die Behandlung von Patienten mit mittelschwerer bis fortgeschrittener Leberfibrose und Patienten mit Leberzirrhose./mis/men

