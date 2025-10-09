TAGESVORSCHAU: Termine am 9. Oktober 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 9. Oktober 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Südzucker, Halbjahreszahlen 07:30 AUT: OMV, Trading Update Q3 07:30 TWN: TSMC, Q3-Umsatz 08:30 DEU: Hannover Rück, Investorentag 09:00 DEU: Erster Handelstag des Medizintechnik-Unternehmens Ottobock an der Frankfurter Wertpapierbörse 10:00 ITA: Ferrari, Kapitalmarkttag 12:30 USA: PepsiCo, Q3-Zahlen 17:30 DEU: Mercedes-Benz, Pre-Close-Call 22:00 USA: Levi Strauss, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE AUT: Voestalpine, Kapitalmarkttag USA: Delta Air Lines, Q3-Zahlen USA: Levi Strauss, Q3-Zahlen USA: Applied Digital, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zur Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 9/25 08:00 DEU: Handelsbilanz 8/25 13:30 EUR: EZB, Protokoll der Ratssitzung vom 10./11. September 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe 16:00 USA: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 8/25 SONSTIGE TERMINE DEU: Bundestag + 09.00 Erste Lesung zur geplanten Reform des Europäischen Asylrechts + 11.20 Debatte & Abstimmung über den schwarz-roten «Bau-Turbo» + 14.10 Aktuelle Stunde zu Chatkontrolle (auf Antrag der AfD) + 15.15 Debatte & Abstimmung über Reform der Pflege-Ausbildung + 17.35 Debatte & Abstimmung über mehrere Gesetze zur Nutzung des Infrastruktur-Sondervermögens durch die Länder + 19.55 Erste Beratung zur Änderung des Energiesteuer- und des Stromsteuergesetzes 10:00 DEU: Pk Arbeitgeberverbände Hessenmetall und HessenChemie mit IW Consult zu Studie «Roadmap Industrie Hessen» 11:00 DEU: Pressegespräch EnBW zur Einführung eines intelligenten Heim-Energie-Management-Systems und neuer Vertriebsstrategie (online) 11:30 DEU: BGH verhandelt: Wer haftet für mutmaßlichen Corona-Impfschaden? 13:00 DEU: Jahrestagung des Markenverbandes - Tag der Markenwirtschaft 2025 U.a. mit Bundeskanzler Friederich Merz (CDU) + 17.20 Impulsvortrag Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) 13:00 DEU: «Autogipfel» bei Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) + ca. 15.00 Statements Merz, Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD), Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller, IG-Metall-Chefin Christiane Benner. 17:00 FRA: Treffen europäischer und arabischer Außenminister zu den Gaza-Friedensbemühungen und einer Zwei-Staatenlösung LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Jahresbericht zum EU-Budget 2024 LUX: Treffen der Euro-Gruppe 18.45 h Pk DNK: Informelles Treffen der EU-Minister zuständig für Telekommunikation USA: US-Präsident Donald Trump empfängt finnischen Präsident Alexander Stubb RUS: Kremlchef Putin reist zu Staatsbesuch nach Tadschikistan HINWEIS KOR: Feiertag, Börse geschlossen

