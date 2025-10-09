Trading-Chance British American Tobacco: Comeback einer Trendaktie

Was sind Dividenden-Aristokraten?

Als Dividenden-Aristokraten bezeichnet man Aktien, die ihre Dividenden-Ausschüttung über mindestens 25 aufeinander folgende Jahre gesteigert haben. Die Aktien dieser Unternehmen gelten als sichere Dividendenzahler und sind potenziell ausgesprochen profitabel. Wenn ein Unternehmen trotz zwischenzeitlicher Wirtschaftskrisen seine Dividende weiter erhöht, ist es sehr wahrscheinlich, dass deren Geschäftsmodell extrem robust ist. Solche Aktien möchte man doch in seinem Portfolio wissen, nicht wahr? Von den derzeit 154 Aristokraten-Aktien stammen 120 aus den USA und lediglich 34 aus dem Rest der Welt.

Was macht British American Tobacco?

British American Tobacco, auch bekannt als BAT, ist ein global agierendes Unternehmen mit Sitz in Großbritannien, das sich auf die Produktion und den Vertrieb von Tabakprodukten und ähnlichen Erzeugnissen spezialisiert hat. Zu den Geschäftsfeldern zählen Tobacco und Next Generation Products (NGP). Im Bereich Tobacco produziert und verkauft das Unternehmen eine Vielzahl von Tabakwaren, darunter Zigaretten, Zigarillos, Feinschnitt und Pfeifentabak. Diese Produkte werden in vielen Ländern unter verschiedenen Markennamen angeboten. Das Segment Next Generation Products (NGP) umfasst hingegen Produkte, die als Alternativen zum traditionellen Rauchen entwickelt wurden. Hierzu gehören E-Zigaretten, Tabakerhitzer und Nikotinbeutel, die als weniger schädliche Optionen für Raucher beworben werden. British American Tobacco investiert in Forschung und Entwicklung dieser neuen Produktkategorien, um auf Veränderungen in Verbrauchertrends und gesetzlichen Regelungen zu reagieren.

Starkes Gewinnwachstum voraus?!?

Zwischen 2015 und 2025 war der Gewinn des Unternehmens sogar rückläufig. Das ist ausgesprochen selten bei Dividenden-Aristokraten. Von 2,19 sank der Profit je Anteilsschein auf 1,38 GBP in 2025. Bis 2028 will man jedoch stark wachsen und das Ergebnis bis auf 4,06 GBP verbessern. Die Netto-marge ist mit knapp 12 Prozent überdurchschnittlich hoch und soll sich auf mehr als 29 Prozent verbessern. Damit wäre eine völlige Neubewertung der Aktie gerechtfertigt, so diese Zahlen tatsächlich erreicht werden. Stark entwickelte sich über die vergangenen 10 Jahre der Operative Cashflow. Das Unternehmen legte in dieser Kennziffer von damals 2,25 auf heute 3,52 GBP je Aktie zu. Für die kommenden drei Jahre soll der Cashflow auf 4,04 GBP verbessert werden. Die gegenwärtige Börsenbewertung ist mit einem Kurs-/Gewinn-Verhältnis von 10,6 genau auf dem Niveau des langfristigen Durchschnitts-KGV´s. Eine Überbewertung liegt mitnichten vor.

Comeback nach Absturz

Lange Zeit war die Aktie eine der trendstärksten überhaupt. Zwischen Frühjahr 2000 und Anfang 2008 gab es faktisch keine nennenswerte Korrektur. Der Kurs stieg und stieg in einer Tour und hatte sich von zirka vier auf über 40 Dollar verzehnfachen können. Während der großen Finanzkrise wurde schließlich auch in diesen Papieren Kasse gemacht, so dass es eine Korrekturbewegung bis 21 Dollar gab. Nach dem kurzen Intermezzo der Bären nahm der Kurs wieder seinen gewohnten Trendmodus auf und kletterte bis 73,41 US-Dollar empor. Zwischen 2017 und 2018 brachen die Notierungen auf 27 Dollar ein, ehe eine mehrjährige Bodenbildung schließlich die Basis für die nächste Rallye-Phase schaffte. Seitdem muss man Korrekturen wieder mit der Lupe im Chart suchen, denn sie sind quasi nicht vorhanden.

Zwischen 27,56 und 30,67 Dollar liegt ein horizontales Unterstützungs-Cluster, welches sich für antizyklische Käufe eignen kann. Weiter oben markieren die ehemaligen Zwischenhochs bei 45,64 und 47,24 US-Dollar einen Supportbereich, der möglicherweise in naher Zukunft via Pullback-Bewegung getestet wird. Erste Limits für antizyklische Einstiege könnten dementsprechend bereits hier platziert werden. Prozyklische Signale charttechnischer Natur für die lange Seite werden bei Überschreiten der Marke von 59,30, sowie bei neuen Allzeithochs generiert. Sollte in der Zukunft das bisherige Allzeithoch überwunden werden, so wird dadurch technisches Potenzial bis zirka 119 Dollar freigesetzt.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit:

Die vorübergehenden Probleme scheinen gelöst und der Aktienkurs wieder zurück im Trend zu sein. Die Aktie steigt zuletzt wieder ohne nennenswerte Korrekturen und hat nicht weit entfernt bereits die ersten technischen Unterstützungslinien. Bei einem geplanten starken Wachstum und einer moderaten Bewertung an der Börse sehen wir gute Chancen, dass die Erfolgsstory dieses Titels sich fortschreiben lässt und langfristig gar Ziele bei 119 Dollar und höher möglich sind. Wir haben ein passendes Produkt für Sie ausgesucht, welches wir nachfolgend vorstellen möchten.

Call Optionsschein auf British American Tobacco

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Call Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat eine Basis bei 4500 GBp. Bei einem aktuellen Preis von 4033 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 8,93. Die Laufzeit des Produktes endet mit dem 16.9.2026. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,05 Euro im Produkt sinnvoll. Bitte beachten Sie, dass der Optionsschein einen relativ großen Spread aufweist. Aufgrund der Ausstattungsmerkmale des Produktes taugt ein solcher Trade aus unserer Sicht als spekulative Beimischung mit moderater Gewichtung. Die WKN lautet UN065N .

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 59,30 USD

Unterstützungen: 45,64 - 47,24 USD

Call Optionsschein auf British American Tobacco

Basiswert British American Tobacco WKN UN065N ISIN DE000UN065N6 Basispreis 4500 GBp Aufgeld 20% Typ Optionsschein Laufzeit 16.9.2026 Emittent UniCredit Hebel 8,93 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,05 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.