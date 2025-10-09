Werbung ausblenden

Trump gibt Einigung bei Gaza-Gesprächen bekannt

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

WASHINGTON (dpa-AFX) - Zwei Jahre nach Beginn des Gaza-Kriegs haben sich Israel und die islamistische Hamas nach Angaben von Präsident Donald Trump auf die Umsetzung der ersten Phase eines US-Friedensplans geeinigt. Alle Geiseln würden bald freigelassen und Israel werde seine Truppen auf eine vereinbarte Linie zurückziehen, teilte Trump nach indirekten Verhandlungen der Konfliktparteien in Ägypten auf seiner Plattform Truth Social mit./dde/DP/zb

Das könnte dich auch interessieren

Deutschland besonders betroffen
EU-Kommission will Zölle auf Stahl auf 50 Prozent verdoppeln07. Okt. · dpa-AFX
EU-Kommission will Zölle auf Stahl auf 50 Prozent verdoppeln
Washington im Fokus
'Shutdown' in den USA zieht sich in die neue Woche05. Okt. · dpa-AFX
'Shutdown' in den USA zieht sich in die neue Woche
Internationale Energieagentur
US-Politik bremst Wachstum bei Erneuerbaren07. Okt. · dpa-AFX
US-Politik bremst Wachstum bei Erneuerbaren
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 05.10.2025
Was Anleger bei Aktien im vierten Quartal erwarten dürfen05. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden