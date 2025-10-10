Aktien Frankfurt Ausblick: Dax nimmt erneut Kurs auf Rekordmarke

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Rekordhoch vom Vortag könnte sich der Dax vor dem Wochenende zu einer neuerlichen Höchstmarke aufschwingen. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte diesen am Freitag knapp eine Stunde vor dem Xetra-Handel 0,2 Prozent höher bei 24.665 Zählern. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte leicht zulegen.

Am Vortag hatte sich der Dax mit dem historischen Hoch von 24.771 Zählern der runden Marke von 25.000 Punkten genähert, hatte die Gewinne anschließend aber fast komplett wieder abgegeben. Nach Einschätzung der Helaba wurde mit dem Rekordhoch des Börsenbarometers ein Kaufsignal ausgelöst. "Zudem mehren sich Hoffnungen auf eine Jahresendrally".

Unter den Einzelwerten könnten Rheinmetall einen Blick wert sein. Laut "Handelsblatt" will die Bundesregierung über 600 Skyranger im Wert von mehr als neun Milliarden Euro zur Drohnenabwehr bestellen. Rheinmetall-Aktien legten im vorbörslichen Handel auf Tradegate leicht zu.

Aktien des Chemikalienhändlers Brenntag büßten vorbörslich 3 Prozent ein, nachdem die Bank UBS zum Verkauf der Aktien geraten hatte.

Bei den Nebenwerten brachen die Papiere von Energiekontor vorbörslich um 11 Prozent ein. Der Wind- und Solarparkentwickler hat die Geschäftsziele wegen Schwierigkeiten in Deutschland und Großbritannien deutlich gesenkt./bek/stk