Werbung ausblenden
Aktien New York

Rekordjagd im US-Technologiesektor geht weiter

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: Stuart Monk/Shutterstock.com

Die US-Börsen haben am Freitag ihre Rekordrally mit moderaten Gewinnen fortgesetzt. Die wichtigsten Technologie-Indizes erreichten einmal mehr Bestmarken.

Aktienstratege Michael Brown von Pepperstone Group äußerte sich mit Blick auf den Aktienmarkt optimistisch. Er führte ein robustes Wirtschaftswachstum, steigende Unternehmensgewinne sowie die lockere Geldpolitik der Notenbank Fed ins Feld. Eine weitere Leitzinssenkung der Währungshüter um 0,25 Prozentpunkte Ende Oktober gilt an den Märkten als gesetzt. Einige Teilnehmer halten sogar eine Senkung um 0,5 Prozentpunkte für möglich.

Der viel beachtete Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 legte um 0,13 Prozent auf 25.130 Punkte zu. Der umfassendere Index Nasdaq Composite gewann 0,12 Prozent auf 23.051 Punkte.

Unter den Standardwerten gewann der Leitindex Dow Jones Industrial 0,30 Prozent auf 46.496 Punkte. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,14 Prozent auf 6.745 Punkte.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
Dow Jones
S
S&P 500
U
US Tech 100
N
NASDAQ 100
Dow
NASDAQ
N
NASDAQ Composite

Das könnte dich auch interessieren

Dax Tagesrückblick 09.10.2025
Dax geht wieder auf Rekordfahrt - Silber teurer als je zuvorgestern, 17:55 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Börse am Morgen 09.10.2025
Dax erreicht Rekord – Gerresheimer verliert zweistelliggestern, 09:43 Uhr · onvista
Dax erreicht Rekord – Gerresheimer verliert zweistellig
Dax Vorbörse 09.10.2025
Gute Vorgaben für heute: US-Indizes erreichen Rekordegestern, 08:02 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Dax Tagesrückblick 07.10.2025
Dax schließt fast unverändert – Aurubis-Aktie steigt deutlich07. Okt. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Indizes im Minus
Zurückhaltung vor US-Berichtssaisonheute, 11:51 Uhr · dpa-AFX
Zurückhaltung vor US-Berichtssaison
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Bilanzanalyse zum IPO
Ottobock gehört auf die Watchlist – nicht ins Depotgestern, 12:15 Uhr · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden