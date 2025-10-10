Werbung ausblenden

APA ots news: FMA-Studie: Fondsgebühren in Österreich stabil - leichter...

APA ots news: FMA-Studie: Fondsgebühren in Österreich stabil - leichter Rückgang bei Aktienfonds

Analyse der 988 österreichischen Publikumsfonds mit 120 Mrd.  
verwaltetem Vermögen 

Wien (APA-ots) - Die Gebühren der österreichischen Publikumsfonds haben  
sich im Jahr 
2024 im Schnitt kaum verändert. Einzig bei den Aktienfonds setzt sich 
der moderate Abwärtstrend der vergangenen Jahre fort. 
Nachhaltigkeitsfonds sind nicht mehr günstiger als andere Fonds. Das 
zeigt eine aktuelle Analyse der österreichischen Finanzmarktaufsicht, 
die heute veröffentlicht wurde. 

In ihrer Studie hat die FMA die Gebühren von 988 österreichischen 
Publikumsfonds mit einem verwalteten Vermögen von rund 120 Mrd. ( 
Stichtag 31. Dez. 2024) erfasst. Die zentralen Kennzahlen für das 
Berichtsjahr: 

- Laufende Verwaltungsgebühren: 1,13% (volumengewichteter Mittelwert) 

- Maximale Einstiegskosten: 3,57% 

- Transaktionskosten: 0,14% 

Die Gebührenstruktur bleibt damit gegenüber dem Vorjahr praktisch 
unverändert. Wie üblich sind kurzfristige Rentenfonds mit 0,34% 
Verwaltungsgebühren am günstigsten, Aktienfonds mit 1,46% am 
teuersten. Für Mischfonds - die größte Anlagestrategie bei 
österreichischen Publikumsfonds - werden im Schnitt 1,32% fällig. Vor 
allem bei den Aktienfonds hat sich in den letzten Jahren ein 
kontinuierlicher Abwärtstrend gezeigt: im Jahr 2018 lagen die 
Gebühren für diese Strategie noch bei 1,73%. 

Die FMA-Marktstudie 2025 über Fondsgebühren von österreichischen 
Publikumsfonds kann auf der Website der FMA abgerufen werden . Eine 
leicht verständliche Darstellung der Fondsgebühren sowie Erklärungen 
zu deren Einordnung finden Sie in der FMA-Informationsreihe "Reden 
wir über Geld" . 

