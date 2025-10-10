Audi-Absatz bis Ende September um fünf Prozent geschrumpft

Frankfurt (Reuters) - Harter Konkurrenzkampf in China, gestiegene US-Importzölle und die maue Wirtschaft in Europa haben den Absatz von Audi in den ersten neun Monaten 2025 belastet.

Von Januar bis September lieferte die Premiumtochter von Volkswagen mit 1,176 Millionen Fahrzeugen knapp fünf Prozent weniger aus als im Vorjahreszeitraum. Wie der Autobauer am Freitag weiter mitteilte, sanken die Verkäufe am stärksten in China um neun Prozent. Wachstum verzeichnete die Marke mit den vier Ringen dank neuer Modelle bei Elektroautos. Der Absatz stieg um 41 Prozent auf gut 163.000 Fahrzeuge. Ein weiterer Lichtblick sind die Auftragseingänge in Westeuropa, die bis Ende September um 13 Prozent zulegten.

(Bericht von Ilona Wissenbach, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)