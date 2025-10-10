Werbung ausblenden

Audi-Absatz bis Ende September um fünf Prozent geschrumpft

Reuters · Uhr
E-Mobilität
Artikel teilen:
Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Harter Konkurrenzkampf in China, gestiegene US-Importzölle und die maue Wirtschaft in Europa haben den Absatz von Audi in den ersten neun Monaten 2025 belastet.

Von Januar bis September lieferte die Premiumtochter von Volkswagen mit 1,176 Millionen Fahrzeugen knapp fünf Prozent weniger aus als im Vorjahreszeitraum. Wie der Autobauer am Freitag weiter mitteilte, sanken die Verkäufe am stärksten in China um neun Prozent. Wachstum verzeichnete die Marke mit den vier Ringen dank neuer Modelle bei Elektroautos. Der Absatz stieg um 41 Prozent auf gut 163.000 Fahrzeuge. Ein weiterer Lichtblick sind die Auftragseingänge in Westeuropa, die bis Ende September um 13 Prozent zulegten.

(Bericht von Ilona Wissenbach, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Volkswagen (VW) ST

Das könnte dich auch interessieren

Automobilbranche
VW legt bei E-Auto-Verkäufen in Europa weiter deutlich zuheute, 04:00 Uhr · dpa-AFX
VW legt bei E-Auto-Verkäufen in Europa weiter deutlich zu
Autoindustrie
Absatzflaute bei Mercedes geht weiter07. Okt. · dpa-AFX
Absatzflaute bei Mercedes geht weiter
Deutscher Autohersteller
Autowerte sacken ab - BMW-Zielsenkung und Produktionseinbruch08. Okt. · dpa-AFX
Autowerte sacken ab - BMW-Zielsenkung und Produktionseinbruch
Ehemaliger Dax-Konzern
Porsche verkauft weiter weniger Autos – China bleibt Problemgestern, 09:35 Uhr · dpa-AFX
Porsche verkauft weiter weniger Autos – China bleibt Problem
Italienischer Luxuskonzern
Ferrari setzt wieder stärker auf Verbrennergestern, 10:51 Uhr · dpa-AFX
Ferrari setzt wieder stärker auf Verbrenner
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Bilanzanalyse zum IPO
Ottobock gehört auf die Watchlist – nicht ins Depotgestern, 12:15 Uhr · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden