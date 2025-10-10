Ein Zampano, heißt es im Duden, ist "ein Mann, der durch übertriebenes, prahlerisches Gebaren beeindrucken will oder den Eindruck erweckt, Unmögliches möglich machen zu können." So gesehen muss die Frage erlaubt sein, ob es sich beim User "Zinseszins-Zampano" tatsächlich um einen Zampano handelt.

Zugegeben, ob er prahlerisches Gebaren an den Tag legt, wissen wir nicht. Was wir aber wissen: Wie immer prahlerisch es auch sein mag – übertrieben wird es kaum sein. Denn dieser Zampano hat es offenbar wirklich drauf.

Im Börsenspiel "Trader 2025" führt besagter User "Zinseszins-Zampano" die onvista-Spielgruppe nach sechs Wochen souverän an. Sein Depotwert ist seit dem Start Anfang September um sagenhafte 772 Prozent gestiegen; der Spielgruppen-Zweite kommt "nur" auf 513 Prozent. Und sogar in der Gesamtwertung mit über 20.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern liegt unser Zinseszins-Zampano auf Platz zwei – da erscheint jede Prahlerei gerechtfertigt.

Was die erfolgreichen Trader derzeit kaufen

Derzeit setzt "Zinseszins-Zampano" mit Aktie und Derivat auf steigende Kurse beim dänischen Pharmaunternehmen Novo Nordisk, hat relativ große Positionen in so unterschiedlichen Werten wie E-Commerce-Gigant Amazon, dem südamerikanischen Ebay-Pendant Mercadolibre oder der kleinen deutschen Software-Schmiede Mensch + Maschine. Fast vom Start dabei ist auch eine größere Position am Cannabis-Unternehmen Tilray. Mit 56 Prozent Kursgewinn in sechs Wochen ist der Wert allerdings – nach Zampano-Standards – eine Enttäuschung.

Fast genau so viel – 57 Prozent Wertzuwachs – hat unser Chefanalyst Martin Goersch seit dem Start des Trader 2025 mit seinem Depot zusammengespielt. Zuletzt ist Martin beim kanadischen Unternehmen Poet Technologies eingestiegen. Abwarten, wie das läuft. Aktuell jedenfalls rangiert Martin auf einem sehr respektablen 81. Platz in der Spielgruppe mit ihren gut 1.300 Spielerinnen und Spielern. Das Spiel läuft noch bis zum 24. Oktober. Alle Infos zum Spiel findest du hier.