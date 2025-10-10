Werbung ausblenden

EQS-DD: Ottobock SE & Co. KGaA: Eva van Pelt, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

10.10.2025 / 11:18 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Eva
Nachname(n):van Pelt

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Mitglied des Verwaltungsrats der persönlich haftenden Gesellschafterin

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Ottobock SE & Co. KGaA

b) LEI

529900LR96WLQ75KCE70 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000BCK2223

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
66,00 EUR99.990,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
66,00 EUR99.990,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

07.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

10.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Ottobock SE & Co. KGaA
Max-Näder-Straße 15
37115 Duderstadt
Deutschland
Internet:https://corporate.ottobock.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

101182 10.10.2025 CET/CEST

Ottobock

