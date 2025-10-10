EQS-DD: Ottobock SE & Co. KGaA: Näder Upside Vermögensverwaltungs GmbH, Einräumung einer Kaufoption über bis zu 1.596.022 Aktien für Mehrzuteilungsoption (sog. Greenshoe-Option) im Rahmen ...

Werbung ausblenden

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

10.10.2025 / 11:05 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Näder Upside Vermögensverwaltungs GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel: Prof.
Vorname: Hans Georg
Nachname(n): Näder
Position: Mitglied des Verwaltungsrats der persönlich haftenden Gesellschafterin (Vorsitzender)

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Ottobock SE & Co. KGaA

b) LEI
529900LR96WLQ75KCE70 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000BCK2223

b) Art des Geschäfts
Einräumung einer Kaufoption über bis zu 1.596.022 Aktien für Mehrzuteilungsoption (sog. Greenshoe-Option) im Rahmen des IPO der Ottobock SE & Co. KGaA zu einem Preis von EUR 66,00 je Aktie

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts
07.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


