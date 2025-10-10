EQS-DD: Ottobock SE & Co. KGaA: Näder Upside Vermögensverwaltungs GmbH, Verleihe von 1.596.022 Aktien zum Zwecke der Mehrzuteilung (sog. Overallotment) im Rahmen des IPO der Ottobock SE & Co. KGaA
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
10.10.2025 / 10:49 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Näder Upside Vermögensverwaltungs GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Prof.
|Vorname:
|Hans Georg
|Nachname(n):
|Näder
|Position:
|Mitglied des Verwaltungsrats der persönlich haftenden Gesellschafterin (Vorsitzender)
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Ottobock SE & Co. KGaA
b) LEI
|529900LR96WLQ75KCE70
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000BCK2223
b) Art des Geschäfts
|Verleihe von 1.596.022 Aktien zum Zwecke der Mehrzuteilung (sog. Overallotment) im Rahmen des IPO der Ottobock SE & Co. KGaA
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
e) Datum des Geschäfts
|07.10.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
