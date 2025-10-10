Werbung ausblenden

EQS-DD: Ottobock SE & Co. KGaA: Prof. Hans Georg Näder, Verkauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

10.10.2025 / 10:39 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Prof.
Vorname:Hans Georg
Nachname(n):Näder

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Mitglied des Verwaltungsrats der persönlich haftenden Gesellschafterin (Vorsitzender)

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Ottobock SE & Co. KGaA

b) LEI

529900LR96WLQ75KCE70 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000BCK2223

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
66,00 EUR602.250.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
66,00 EUR602.250.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

07.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Ottobock SE & Co. KGaA
Max-Näder-Straße 15
37115 Duderstadt
Deutschland
Internet:https://corporate.ottobock.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

101166 10.10.2025 CET/CEST

Ottobock

