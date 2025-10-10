EQS-DD: Pyrum Innovations AG: Pascal Klein, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



10.10.2025 / 16:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Pascal Nachname(n): Klein

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Pyrum Innovations AG

b) LEI

39120067WWD5WF229E72

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A2G8ZX8

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 29,00 EUR 198.650,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 29,0000 EUR 198.650,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

07.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

10.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Pyrum Innovations AG Dieselstraße 8 66763 Dillingen/Saar Deutschland Internet: www.pyrum.net

Ende der Mitteilung EQS News-Service

101220 10.10.2025 CET/CEST