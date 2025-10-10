Werbung ausblenden

EQS-DD: Pyrum Innovations AG: Pascal Klein, Verkauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

10.10.2025 / 16:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Pascal
Nachname(n):Klein

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Pyrum Innovations AG

b) LEI

39120067WWD5WF229E72 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A2G8ZX8

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
29,00 EUR198.650,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
29,0000 EUR198.650,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

07.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Pyrum Innovations AG
Dieselstraße 8
66763 Dillingen/Saar
Deutschland
Internet:www.pyrum.net
Ende der MitteilungEQS News-Service

101220 10.10.2025 CET/CEST

Pyrum Innovations

