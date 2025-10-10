EQS-News: ALBIS Leasing AG steigert Profitabilität des Neugeschäfts in den ersten neun Monaten weiter und bestätigt Prognosen für das Gesamtjahr

EQS-News: ALBIS Leasing AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

ALBIS Leasing AG steigert Profitabilität des Neugeschäfts in den ersten neun Monaten weiter und bestätigt Prognosen für das Gesamtjahr



10.10.2025 / 10:28 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Absolute Marge steigt gegenüber Vorjahr um 7 Prozent an (9M 2025: 15,3 Mio. EUR; 9M 2024: 14,3 Mio. EUR)

Neugeschäftsvolumen wächst leicht um rund 2 Prozent (9M 2025: 81,4 Mio. EUR; 9M 2024: 80,1 Mio. EUR)

Neugeschäfts- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2025 bestätigt



Hamburg, 10. Oktober 2025. Die ALBIS Leasing AG (im Folgenden „ALBIS“, ISIN: DE0006569403, WKN: 656940, www.albis-leasing.de) hat in den ersten neun Monaten 2025 ihren Wachstumskurs fortgesetzt und das Neugeschäftsvolumen leicht um rund 2 Prozent auf 81,4 Mio. EUR gesteigert – damit wurde der hohe Vorjahreswert noch einmal übertroffen (Vorjahr: 80,1 Mio. EUR). Die absolute Neugeschäftsmarge stieg im Neunmonatszeitraum 2024 bereits um 45 Prozent auf 14,3 Mio. EUR an und verzeichnete im Berichtszeitraum 2025 einen weiteren Zuwachs von 7 Prozent auf 15,3 Mio. EUR. Zugleich erhöhte sich auch die prozentuale Marge auf 18,8 Prozent (Vorjahr: 17,9 Prozent).

Im dritten Quartal 2025 lag das Neugeschäftsvolumen mit 27,1 Mio. EUR wie erwartet leicht unterhalb des starken Vorjahresquartals (Vorjahr: 28,6 Mio. EUR). Während sich das Kernsegment Handel/Hersteller stabil auf dem hohen Niveau des Vorjahres bewegte, wirkte sich insbesondere der erwartete Rückgang des Neugeschäfts im Segment E-Bike-Vermittler aus. Auch auf Quartalsebene entwickelte sich die Marge positiv. So stieg die absolute Marge leicht um rund 1 Prozent auf 5,2 Mio. EUR an (Vorjahr: 5,2 Mio. EUR) und die prozentuale Marge erhöhte sich auf 19,3 Prozent (Vorjahr: 18,2 Prozent).

Sascha Lerchl, Vorstand der ALBIS, sagt: „Unser Neugeschäft ist mit Fokus auf unser Kerngeschäft profitabel gewachsen – damit sind wir strategisch weiterhin voll auf Kurs. Wir sind zuversichtlich, unsere anvisierten Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen, auch wenn das gesamtwirtschaftliche Umfeld anspruchsvoll bleibt und nach wie vor von viel Unsicherheit geprägt ist. Umso mehr freut es mich, dass sich die ALBIS weiterhin robust zeigt.“

Im Hinblick auf das Gesamtjahr 2025 plant die ALBIS weiterhin mit einem Neugeschäftsvolumen zwischen 100,0 Mio. EUR und 107,5 Mio. EUR. Damit wird die am 1. Juli angehobene Neugeschäftsprognose für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt. Daneben rechnet die ALBIS unverändert mit einem Ergebnis vor Steuern nach IFRS im Rahmen von 4,5 Mio. EUR bis 5,75 Mio. EUR für das laufende Geschäftsjahr. Dies entspricht der ursprünglich im April 2025 ausgegebenen Gesamtjahresprognose.



Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

ALBIS Leasing Gruppe

Stefanie Wallis

Ifflandstraße 4

22087 Hamburg

T +49 (0) 40 808100 129

Stefanie.Wallis@albis-leasing.de

10.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: ALBIS Leasing AG Ifflandstraße 4 22087 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0) 40-808 100-100 Fax: +49 (0) 40-808 100-179 E-Mail: info@albis-leasing.de Internet: www.albis-leasing.de ISIN: DE0006569403 WKN: 656940 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2211242

Die ALBIS Leasing Gruppe ist seit nahezu 40 Jahren erfolgreich am Leasingmarkt tätig. Der in Hamburg ansässige Konzern ist banken- und herstellerunabhängig und unterstützt deutschlandweit Kleinunternehmer und Mittelständler bei den Finanzierungen ihrer Geschäftsvorhaben. Für Händler und Hersteller ist ALBIS ein kompetenter und zuverlässiger Partner bei der Absatzfinanzierung. Rund 95 Mitarbeitende beraten und betreuen Unternehmen verschiedener Branchen zu Leasing, Mietkauf und E-Commerce-Lösungen. Im Laufe der Jahre hat ALBIS zu zahlreichen Neuerungen in der Leasingbranche beigetragen, u.a. mit dem ausgezeichneten ALBIS Leasing Portal zur digitalen Abwicklung von Leasinggeschäften.

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2211242 10.10.2025 CET/CEST