EQS-News: Glanzvolle Galaveranstaltung der drei Initiatoren Mein Geld Medien Gruppe, AECON Fondsmarketing und Pro BoutiquenFonds GmbH zur Verleihung der Boutiquen Awards 2025

Glanzvolle Galaveranstaltung der drei Initiatoren Mein Geld Medien Gruppe, AECON Fondsmarketing und Pro BoutiquenFonds GmbH zur Verleihung der Boutiquen Awards 2025

EQS Group · Uhr
Emittent / Herausgeber: Pro BoutiquenFonds GmbH / Schlagwort(e): Fonds
Glanzvolle Galaveranstaltung der drei Initiatoren Mein Geld Medien Gruppe, AECON Fondsmarketing und Pro BoutiquenFonds GmbH zur Verleihung der Boutiquen Awards 2025

10.10.2025 / 08:01 CET/CEST


Boutiquen Awards 2025: Glanz und Anerkennung im Jügelhaus

Am 9. Oktober 2025 fand die feierliche Verleihung der Boutiquen Awards bereits zum fünften Mal statt – und zum zweiten Mal im stilvollen Ambiente des Frankfurter Jügelhauses. Über 200 Gäste aus der gesamten Fondsbranche folgten der Einladung der drei Veranstalter Mein Geld Medien Gruppe, AECON Fondsmarketing und Pro BoutiquenFonds GmbH und erlebten eine Abendveranstaltung, die nicht nur durch ihre prunkvolle Kulisse, sondern auch durch inhaltliche Tiefe überzeugte.

In elf Kategorien wurden herausragende Fonds und Persönlichkeiten unabhängiger Asset Manager ausgezeichnet – von Aktien- und Rentenstrategien über Multi Asset Strategien und Liquid Alternatives bis hin zum Sonderpreis für die „Fondsboutiquen-Persönlichkeit“. Besonders geschätzt wurde auch in diesem Jahr wieder, dass sowohl Bewerbung als auch spätere Nutzung der Auszeichnung für die Preisträger kostenfrei sind – ein bewusstes Zeichen für Unabhängigkeit und Fairness.

Ein weiteres Qualitätsmerkmal der Auszeichnung: Die Jury bewertet nicht nur Performancekennzahlen zu einem bestimmten Stichtag. Vielmehr fließt die inhaltliche Auseinandersetzung mit den Strategien der Bewerber in den Entscheidungsprozess ein. Grundlage bildet ein umfangreicher Fragebogen, der den qualitativen Ansatz der Fondsboutiquen sichtbar macht – ein Verfahren, das Tiefe und Transparenz schafft.

Begleitet wurde der festliche Abend von einem eigens für die Veranstaltung gebrauten „Gala-Bier“ aus der Wacken Brauerei, das den Austausch in entspannter Atmosphäre abrundete.

Der Termin für die nächste Ausgabe der Boutiquen Awards steht bereits fest: Am 8. Oktober 2026 kehrt die Branche zurück ins Jügelhaus, um erneut Exzellenz und Innovation zu feiern.

Award Gewinner und Botschafter der Veranstaltung (Julia Reisinger Fotografie)

----------

Über die Boutiquen Awards:
Die Boutiquen Awards werden seit 2021 von Mein Geld Medien Gruppe, AECON Fondsmarketing und Pro BoutiquenFonds GmbH verliehen. Sie zeichnen Investmentfonds von unabhängigen Assetmanagern aus und rücken deren kreative und benchmarkferne Strategien ins öffentliche Interesse. Ziel ist es, die Leistungen von Fondsboutiquen zu würdigen und ihre Sichtbarkeit in der Branche zu erhöhen.

 
Preisvergabe an den jeweiligen Fonds
Aktien		 
Tresides Dividend & Growth AMITresides Asset Management GmbH
Renten 
ACATIS IfK Value RentenIfK - Institut für Kapitalmarkt GmbH
Multi Asset defensiv 
MYRA Solidus Global Fund RALPS Family Office AG
Multi Asset ausgewogen 
Oberbanscheidt Global Flexibel UI IOberbanscheidt & Cie. Vermögensverwaltungs GmbH
Multi Asset offensiv 
S&H SubstanzwerteSteinbeis & Häcker Vermögensverwaltung GmbH
Liquid Alternatives 
Athena UILeanVal Asset Management AG
Top Innovation 
Abaki Fixed Income ConvexityICM InvestmentBank AG
 
Preisvergabe an die jeweilige Gesellschaft
Anlegerkommunikation		 
AMF Capital AG 
Nachhaltigkeit 
Invest in Visions GmbH 
Best Newcomer 
3D Invest GmbH
 
Sonderpreis der Jury
 		 
Fondsboutiquen-Persönlichkeit 
Stephan Hornung 


Hier die komplette Liste aller Nominierten und der Preisträger der verschiedenen Kategorien zum Download: Link

Jury:
Jürgen Dumschat, AECON Fondsmarketing GmbH
Michael Gillessen, Pro BoutiquenFonds GmbH
Detlef Glow, Refinitiv Lipper London Stock Exchange Group
Isabelle Hägewald, Mein Geld Medien Gruppe
Sascha Hinkel, Deka Vermögensmanagement GmbH
Roland Kölsch, F.I.R.S.T. e.V.
Christian Subbe, HQ Trust GmbH







