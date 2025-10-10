EQS-News: Glanzvolle Galaveranstaltung der drei Initiatoren Mein Geld Medien Gruppe, AECON Fondsmarketing und Pro BoutiquenFonds GmbH zur Verleihung der Boutiquen Awards 2025

Emittent / Herausgeber: Pro BoutiquenFonds GmbH / Schlagwort(e): Fonds

Boutiquen Awards 2025: Glanz und Anerkennung im Jügelhaus

Am 9. Oktober 2025 fand die feierliche Verleihung der Boutiquen Awards bereits zum fünften Mal statt – und zum zweiten Mal im stilvollen Ambiente des Frankfurter Jügelhauses. Über 200 Gäste aus der gesamten Fondsbranche folgten der Einladung der drei Veranstalter Mein Geld Medien Gruppe, AECON Fondsmarketing und Pro BoutiquenFonds GmbH und erlebten eine Abendveranstaltung, die nicht nur durch ihre prunkvolle Kulisse, sondern auch durch inhaltliche Tiefe überzeugte.

In elf Kategorien wurden herausragende Fonds und Persönlichkeiten unabhängiger Asset Manager ausgezeichnet – von Aktien- und Rentenstrategien über Multi Asset Strategien und Liquid Alternatives bis hin zum Sonderpreis für die „Fondsboutiquen-Persönlichkeit“. Besonders geschätzt wurde auch in diesem Jahr wieder, dass sowohl Bewerbung als auch spätere Nutzung der Auszeichnung für die Preisträger kostenfrei sind – ein bewusstes Zeichen für Unabhängigkeit und Fairness.

Ein weiteres Qualitätsmerkmal der Auszeichnung: Die Jury bewertet nicht nur Performancekennzahlen zu einem bestimmten Stichtag. Vielmehr fließt die inhaltliche Auseinandersetzung mit den Strategien der Bewerber in den Entscheidungsprozess ein. Grundlage bildet ein umfangreicher Fragebogen, der den qualitativen Ansatz der Fondsboutiquen sichtbar macht – ein Verfahren, das Tiefe und Transparenz schafft.

Begleitet wurde der festliche Abend von einem eigens für die Veranstaltung gebrauten „Gala-Bier“ aus der Wacken Brauerei, das den Austausch in entspannter Atmosphäre abrundete.

Der Termin für die nächste Ausgabe der Boutiquen Awards steht bereits fest: Am 8. Oktober 2026 kehrt die Branche zurück ins Jügelhaus, um erneut Exzellenz und Innovation zu feiern.

Über die Boutiquen Awards:

Die Boutiquen Awards werden seit 2021 von Mein Geld Medien Gruppe, AECON Fondsmarketing und Pro BoutiquenFonds GmbH verliehen. Sie zeichnen Investmentfonds von unabhängigen Assetmanagern aus und rücken deren kreative und benchmarkferne Strategien ins öffentliche Interesse. Ziel ist es, die Leistungen von Fondsboutiquen zu würdigen und ihre Sichtbarkeit in der Branche zu erhöhen.



Preisvergabe an den jeweiligen Fonds

Aktien Tresides Dividend & Growth AMI Tresides Asset Management GmbH Renten ACATIS IfK Value Renten IfK - Institut für Kapitalmarkt GmbH Multi Asset defensiv MYRA Solidus Global Fund R ALPS Family Office AG Multi Asset ausgewogen Oberbanscheidt Global Flexibel UI I Oberbanscheidt & Cie. Vermögensverwaltungs GmbH Multi Asset offensiv S&H Substanzwerte Steinbeis & Häcker Vermögensverwaltung GmbH Liquid Alternatives Athena UI LeanVal Asset Management AG Top Innovation Abaki Fixed Income Convexity ICM InvestmentBank AG

Preisvergabe an die jeweilige Gesellschaft

Anlegerkommunikation AMF Capital AG Nachhaltigkeit Invest in Visions GmbH Best Newcomer 3D Invest GmbH



Sonderpreis der Jury

Fondsboutiquen-Persönlichkeit Stephan Hornung



Hier die komplette Liste aller Nominierten und der Preisträger der verschiedenen Kategorien zum Download: Link



Jury:

Jürgen Dumschat, AECON Fondsmarketing GmbH

Michael Gillessen, Pro BoutiquenFonds GmbH

Detlef Glow, Refinitiv Lipper London Stock Exchange Group

Isabelle Hägewald, Mein Geld Medien Gruppe

Sascha Hinkel, Deka Vermögensmanagement GmbH

Roland Kölsch, F.I.R.S.T. e.V.

Christian Subbe, HQ Trust GmbH

