EQS-News: Humphrey Kariuki wird auf dem Weltnaturschutzkongress zum IUCN-Naturschutzpatron ernannt

EQS-News: Humphrey Kariuki, Founder, Janus Continental Group and Patron of MKWC / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Humphrey Kariuki wird auf dem Weltnaturschutzkongress zum IUCN-Naturschutzpatron ernannt



10.10.2025 / 18:20 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





ABU DHABI, VAE, 10. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Die International Union for Conservation of Nature (IUCN) hat Humphrey Kariuki offiziell zu ihrem neuesten Schirmherrn der Natur ernannt. Dies wurde während des IUCN World Conservation Congress in Abu Dhabi bekannt gegeben.

Seine Ernennung ist ein historischer Meilenstein, denn er ist der erste Afrikaner, der als IUCN-Patron of Nature anerkannt wird. Dies unterstreicht seine führende Rolle im afrikanisch geprägten Naturschutz und sein langjähriges Engagement für die nachhaltige Entwicklung auf dem gesamten Kontinent.

„Ich freue mich, Herrn Humphrey Kariuki, der sich schon sein ganzes Leben lang für die Tier- und Pflanzenwelt einsetzt und die Naturschutzbemühungen in Kenia seit langem unterstützt, bei den IUCN-Patrons of Nature begrüßen zu dürfen. Seine Führungsqualitäten und sein langjähriges Engagement für die Förderung nachhaltiger, einheimischer Naturschutzlösungen in Afrika sind inspirierend, und seine Erfahrung wird von unschätzbarem Wert sein, wenn wir zusammenarbeiten, um die biologische Vielfalt zu schützen, lokale Gemeinschaften zu stärken und den Klimaschutz zu beschleunigen. Mit seiner Vision und seiner Unterstützung können wir den Einfluss der IUCN ausweiten und dazu beitragen, eine widerstandsfähigere und naturfreundlichere Zukunft für unseren kostbaren Planeten zu gestalten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Herrn Kariuki, wenn wir uns für ehrgeizige Maßnahmen im Bereich der biologischen Vielfalt und des Klimas einsetzen", sagte Dr. Grethel Aguilar, Generaldirektorin der IUCN.

„Ich fühle mich zutiefst geehrt, von der IUCN zum Schirmherrn der Natur ernannt zu werden", sagte Humphrey Kariuki in seiner Dankesrede. „Diese Anerkennung ist eine Würdigung der Rolle Afrikas im weltweiten Naturschutz. Ich freue mich darauf, mit der IUCN und den anderen Schirmherren zusammenzuarbeiten, um zu zeigen, dass Investitionen in die Natur für die Zukunft unseres Planeten unerlässlich und ein Katalysator für nachhaltiges Wirtschaftswachstum sind."

Der visionäre Unternehmer und Philanthrop Humphrey Kariuki ist Schirmherr der Mount Kenya Wildlife Conservancy (MKWC), einer der führenden Naturschutzeinrichtungen in Afrika.

Humphrey Kariuki hat mit der Aufzucht und Wiederansiedlung des vom Aussterben bedrohten Bergbongos, einer seltenen Antilope, die nur in den Hochlandwäldern Kenias vorkommt, einen wichtigen Beitrag zum Naturschutz geleistet.

Neben der Wiederherstellung der Arten ist Kariuki ein starker Befürworter einer umfassenden Umweltsanierung. Kariuki setzt sich für eine ökologische Lebensweise ein, die Umweltschutz mit wirtschaftlichem Wachstum verbindet, und zeigt, wie Gemeinden durch Ökotourismus, nachhaltige Landwirtschaft und Forstwirtschaft gedeihen und gleichzeitig die Natur schützen können.

Die 2010 ins Leben gerufene IUCN Patrons of Nature bringt hochrangige Führungskräfte zusammen, die sich für den Erhalt der biologischen Vielfalt und die nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen einsetzen.

Weitere Informationen über die Arbeit von Humphrey Kariuki finden Sie unter www.humphreykariuki.com.

( Video Link )

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2793452/HK_Abu_Dhabi.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2793443/HK_IUCN.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2793472/JCG_logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/humphrey-kariuki-wird-auf-dem-weltnaturschutzkongress-zum-iucn-naturschutzpatron-ernannt-302581005.html