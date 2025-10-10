EQS-News: TRATON GROUP verzeichnet im dritten Quartal 2025 Absatzrückgang auf 71.400 Fahrzeuge

EQS-News: TRATON SE / Schlagwort(e): Sonstiges

TRATON GROUP verzeichnet im dritten Quartal 2025 Absatzrückgang auf 71.400 Fahrzeuge

München, 10. Oktober 2025 – In einem weiterhin schwachen und von Unsicherheiten geprägten Marktumfeld hat die TRATON GROUP im dritten Quartal 2025 einen Rückgang des Fahrzeugabsatzes um 16 % im Vergleich zum Vorjahresniveau verzeichnet. Es wurden – auf Basis vorläufiger Zahlen – im dritten Quartal 2025 insgesamt 71.400 Fahrzeuge abgesetzt. Im Vorjahresquartal waren es 85.300 Fahrzeuge. In den ersten neun Monaten 2025 betrug der Absatz 224.500 Fahrzeuge, was einem Rückgang um 9 % entspricht.

Fahrzeugabsatz der TRATON GROUP:

Q3 2025 Q3 2024 Delta 9M 2025 9M 2024 Delta TRATON GROUP 71.400 85.300 –16% 224.500 245.400 -9% davon vollelektrische Fahrzeuge 820 530 55% 2.070 1.130 83% - Scania Vehicles & Services 21.500 21.800 –1% 68.400 74.100 –8% davon vollelektrische Fahrzeuge 160 80 99% 380 190 101% - MAN Truck & Bus 24.600 19.900 24% 71.700 69.200 4% davon vollelektrische Fahrzeuge 290 150 96% 1.090 380 184% - International Motors 13.400 31.500 –57% 48.000 66.800 –28% davon vollelektrische Fahrzeuge 360 290 26% 540 460 17% - Volkswagen Truck & Bus 11.900 12.400 –4% 36.700 35.700 3% davon vollelektrische Fahrzeuge 10 10 –43% 60 100 –42%

Prozentveränderungen basieren auf ungerundeten Werten

ScaniaVehicles & Services hat 1 % weniger Fahrzeuge im dritten Quartal 2025 abgesetzt als im Vorjahresquartal. In Europa profitierte Scania vom guten Auftragseingang der vergangenen Quartale. Dieser Zuwachs wurde allerdings durch rückläufige Verkaufszahlen in Brasilien ausgeglichen. Der brasilianische Markt ist weiterhin durch hohe Lagerbestände bei Händlern, steigende Zinsen und eine hohe Inflation geprägt. Dies betrifft Scania besonders wegen des Fokus auf schwere Lkw. Der Absatzrückgang in den ersten neun Monaten 2025 belief sich auf 8 %.

MANTruck & Bus hat den Absatz im dritten Quartal 2025 um 24 % gesteigert. Trotz des weiterhin schwachen europäischen Lkw-Markts stieg der Absatz von MAN-Lkw im Jahresvergleich an. Zusätzlich trugen eine starke Entwicklung im Geschäft mit Bussen und dem Transporter MAN TGE zum Absatzplus bei. In den ersten neun Monaten 2025 lag der Absatz von MAN um 4 % über dem Vorjahreszeitraum.

International Motors hat im dritten Quartal 2025 einen Absatzrückgang um 57 % gegenüber dem außergewöhnlich starken Vorjahresquartal erzielt. Im Vergleichsquartal hatte sich bei International der Auslieferungsrückstand gelöst, der durch den Brand bei einem Zulieferer entstanden war. Zudem ist die Entwicklung im US-Markt weiterhin durch hohe Unsicherheiten hinsichtlich der Auswirkungen von Importzöllen und der Entwicklung der Frachtmärkte geprägt. In diesem Umfeld bleiben die Lkw-Kunden bislang sehr zögerlich. In den ersten neun Monaten 2025 betrug der Absatzrückgang von International 28 %.



Volkswagen Truck & Bus (VWTB) hatim dritten Quartal 2025 einen Absatzrückgang von 4 % verzeichnet. Die nachlassende Dynamik im brasilianischen Markt wirkt sich nun verstärkt auch bei VWTB aus. Positive Tendenzen sind hingegen in den südamerikanischen Märkten Argentinien, Chile, Kolumbien und Peru zu verzeichnen. In den ersten neun Monaten 2025 hat VWTB aufgrund des starken Auftaktquartals den Absatz leicht gesteigert, er legte um 3 % zu.

Die TRATON GROUP wird ihre Zwischenmitteilung 9M 2025 inklusive detaillierterer Absatzdaten am 29. Oktober 2025 veröffentlichen unter: https://ir.traton.com/de/publikationen/

Kontakt

Ursula Querette

Head of Investor Relations

T +49 152 02152400

ursula.querette@traton.com

Thomas Paschen

Investor Relations

T +49 170 9073494

thomas.paschen@traton.com

TRATON SE

Hanauer Straße 26 / 80992 München / Deutschland

www.traton.com

Die TRATON SE als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, International und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. „Transforming Transportation Together. For a sustainable world.“: Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen.

