IRW-News: Mustang Energy Corp.: Mustang Energy Corp. schließt eine Arrangement-Vereinbarung zur Ausgliederung der Projekte Ford Lake, Roughrider South und Cigar Lake East ab

IRW-PRESS: Mustang Energy Corp.: Mustang Energy Corp. schließt eine Arrangement-Vereinbarung zur Ausgliederung der Projekte Ford Lake, Roughrider South und Cigar Lake East ab

VANCOUVER, BC - 9. Oktober 2025 / IRW-Press / Mustang Energy Corp. (CSE: MEC) (das Unternehmen oder Mustang) gibt bekannt, dass das Unternehmen am 9. Oktober 2025 mit seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft Allied Strategic Resource Corp. (Allied) eine Arrangement-Vereinbarung (die Arrangement-Vereinbarung) abgeschlossen hat, in deren Rahmen das Unternehmen beabsichtigt, (i) alle seine Rechte, Ansprüche und Anteile an den Konzessionsgebieten Ford Lake, Roughrider South und Cigar Lake East (zusammen die Konzessionsgebiete) im Athabasca-Becken in der kanadischen Provinz Saskatchewan zu übertragen und (ii) sämtliche Wertpapiere von Allied, die es als Gegenleistung für die Konzessionsgebiete (die Allied-Aktien) erhält, auf anteilsmäßiger Basis an die Aktionäre von Mustang auszugliedern (die Ausgliederung). Erfolgen soll dies im Rahmen eines gesetzlich vorgeschriebenen Arrangement-Plans (das Arrangement) gemäß Teil 9, Abschnitt 5 des Business Corporations Act (British Columbia).

Das Arrangement führt dazu, dass Allied zu einem separaten meldepflichtigen Emittenten in Alberta, British Columbia und Ontario wird und sich auf die Weiterentwicklung des Konzessionsgebiets Ford Lake konzentrieren kann. Das Konzessionsgebiet Ford Lake wird als Allieds wesentliches Konzessionsgebiet im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects gelten.

Nach Abschluss des Arrangements behält das Unternehmen seine Anteile an den Projekten Brown Lake, Dutton, Yellowstone, 914W, Spur, Thunderbird und Königsstuhl, wobei der strategische Schwerpunkt auf dem Konzessionsgebiet Yellowstone liegen wird.

Konzessionsgebiet Ford Lake

Das Konzessionsgebiet Ford Lake, das sich über drei Claims mit 7.431 Hektar Grundfläche erstreckt, befindet sich in strategischer Lage im östlichen Teil des Athabasca-Beckens, 2 km von der Fox Lake Road und 12 km vom ganzjährig befahrbaren Highway zwischen der Aufbereitungsanlage Key Lake und der Mine McArthur River entfernt. Das Konzessionsgebiet Ford Lake liegt am Rand der Mudjatik Domain und der Wollaston Domain, die mit mehreren Lagerstätten im Zusammenhang stehen. Die bedeutenden Lagerstätten der Mine Key Lake, nur 15 km südöstlich, sowie die Lagerstätte Millennium von Cameco Corp. und die Lagerstätten Gryphon und Phoenix, die von Denison Mines Corp. bearbeitet werden, in weniger als 30 km Entfernung, bezeugen die Urananreicherung des Gebiets. Das jüngste hochgradige Entdeckungsbohrloch von CanAlaska Uranium Ltd. bei Moon Lake liegt etwa 15 km im Nordosten. Auf dem Gelände des Projekts Ford Lake beginnt die Diskordanz in einer Tiefe zwischen 100 und 400 Metern.

Konzessionsgebiet Roughrider South und Cigar Lake East

Die Projekte Cigar Lake East und Roughrider South befinden sich im östlichen Athabasca-Becken im Nordwesten von Saskatchewan, in der Nähe der äußerst höffigen Übergangszone Wollaston-Mudjatik. Die Projekte Cigar Lake East und Roughrider South umfassen vier Claims mit einer Gesamtfläche von 3.443 Hektar und liegen in unmittelbarer Nähe von ganzjährig befahrbaren Straßen und Stromleitungen. Die Uranvorkommen in diesem Gebiet sind durch die umliegenden bedeutenden Lagerstätten belegt, darunter die Weltklasse-Uranmine Cigar Lake und die Uranmine Rabbit Lake im Nordosten.

Die Transaktion

Das Arrangement sieht die Übertragung der Konzessionsgebiete an Allied, eine Umstrukturierung des Aktienkapitals von Mustang und einen Austausch von Wertpapieren vor, welchem zufolge die Aktionäre von Mustang unter anderem Allied-Aktien erhalten. Die bestehenden Stammaktien von Mustang werden umbenannt und als Stammaktien der Klasse A (jeweils eine Mustang-Aktie der Klasse A) klassifiziert; Mustang wird eine Klasse von stimmberechtigten Stammaktien (jeweils eine neue Mustang-Aktie) schaffen. Jede Mustang-Aktie der Klasse A wird für eine neue Mustang-Aktie und eine zum Stichtag des Arrangements festgelegte Anzahl von Allied-Aktien umgetauscht.

Mit dem Abschluss des Arrangements werden die Aktionäre von Mustang eine anteilige Beteiligung an Allied halten.

In Verbindung mit dem Arrangement beabsichtigt Allied, eine Notierung der Allied-Aktien an der Canadian Securities Exchange (CSE) zu erwirken. Darüber hinaus wird Allied eine oder mehrere Wertpapieremissionen durchführen, um einen Bruttoerlös von rund 1.250.000 $ (die Allied-Finanzierung) bzw. einen anderen Betrag einzunehmen, den das Board of Directors von Allied für die Finanzierung seiner Explorationsaktivitäten auf den Konzessionsgebieten oder die Finanzierung seines Betriebskapitalbedarfs für erforderlich hält. Bestimmte firmeninterne Personen (Insider) von Mustang werden sich möglicherweise an der Allied-Finanzierung beteiligen.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das Arrangement aus mehreren Gründen sowohl im besten Interesse des Unternehmens als auch seiner Aktionäre liegt. Derzeit bewerten die Kapitalmärkte die Konzessionsgebiete als Teil des breiteren Portfolios von Mustang. Durch das Arrangement können die Konzessionsgebiete separat bewertet werden, was voraussichtlich zusätzlichen Wert für die Aktionäre von Mustang freisetzen wird. Darüber hinaus wird die Abspaltung des Konzessionsgebiets Ford Lake, das künftig das Hauptprojekt von Allied sein wird, dessen Entwicklung voraussichtlich beschleunigen, da Allied dem Projekt gezielt Ressourcen und Aufmerksamkeit widmen kann. Aus Sicht von Mustang ermöglicht die Trennung dem Unternehmen, sich auf den Ausbau seiner verbleibenden Vermögenswerte zu konzentrieren, ohne durch operative oder finanzielle Belastungen aus der Verwaltung der Konzessionsgebiete eingeschränkt zu sein. Schließlich werden die Aktionäre von Mustang - vorbehaltlich der Genehmigung des Notierungsantrags von Allied durch die CSE - von Beteiligungen an zwei separaten börsennotierten Unternehmen mit klarer strategischer Ausrichtung profitieren.

Genehmigungen

Das Unternehmen hat die Absicht, eine einstweilige Verfügung (die einstweilige Verfügung) vom Obersten Gerichtshof von British Columbia (das Gericht) zu erwirken, die es dem Unternehmen gestattet, eine Aktionärsversammlung einzuberufen, um unter anderem die Genehmigung für das Arrangement einzuholen. Die Versammlung wird voraussichtlich am 14. November 2025 stattfinden. Das Arrangement steht neben anderen Bedingungen unter dem Vorbehalt der endgültigen gerichtlichen Genehmigung, der Genehmigung durch nicht weniger als zwei Drittel der auf der Sonderversammlung der Aktionäre von Mustang (die Versammlung) abgegebenen Stimmen und der Genehmigung durch die CSE.

Der Abschluss des Arrangements wird bis Ende des vierten Quartals 2025 erwartet, vorbehaltlich der oben genannten Genehmigungen und der Erfüllung weiterer Abschlussbedingungen.

Zusätzliche Einzelheiten des Arrangements und andere Angelegenheiten, die auf der Versammlung behandelt werden sollen, werden in einem Rundschreiben bekannt gegeben, das in Verbindung mit der Versammlung erstellt und an die Aktionäre von Mustang gesendet werden wird.

Mustang Energy Corp.

Mustang ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung von vielversprechenden Uran- und kritischen Mineralprojekten konzentriert. Das Unternehmen besitzt ein Portfolio von strategisch günstig gelegenen Konzessionsgebieten mit 147.153 Hektar Grundfläche im Athabasca-Becken in Saskatchewan - einem der weltweit führenden Uranreviere. Mustang treibt die Exploration im Frühstadium durch moderne Techniken und einen disziplinierten, datengesteuerten Ansatz voran. Das Unternehmen ist bestrebt, durch verantwortungsvolle Explorationsarbeiten und die Konzentration auf wichtige Ziele in wenig erforschten Gebieten langfristige Werte zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mustangenergy.ca und im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mustang Energy Corp.

Z. Hd.: Nicholas Luksha, CEO und Direktor

Tel: (604) 838-0184

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie beabsichtigt, glaubt oder geht davon aus oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse könnten, sollten, würden oder eintreten, zu erkennen. Diese Informationen und Aussagen, die hier als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet werden, stellen keine historischen Fakten dar, werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung getätigt und beinhalten, ohne Einschränkung, Aussagen zu Diskussionen über zukünftige Pläne, Schätzungen und Prognosen sowie Aussagen zu den Erwartungen und Absichten des Managements, unter anderem in Bezug auf die Frage, ob das Unternehmen mit der Ausgliederung wie derzeit geplant oder überhaupt fortfahren wird, den erwarteten Zeitrahmen der Ausgliederung, die erwarteten Bedingungen und die erwartete Struktur der Ausgliederung, die Fähigkeit der Parteien, die Abschlussbedingungen zur erfüllen und die erforderlichen Genehmigungen einzuholen, die Erwartungen des Unternehmens im Hinblick auf die Erschließung seiner anderen Konzessionsgebiete, die Auffassung, dass die Ausgliederung einen Wert als eigenständiges Asset liefern wird, die Annahme, dass Allied die Allied-Finanzierung abschließen wird, und die Annahme, dass Allied eine Zulassung für die Notierung und den Handel an der CSE erfolgreich erwirken kann. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen getroffen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, die Genehmigung der Behörden, des Gerichts und der Aktionäre einzuholen, dass Mustang oder Allied in der Lage sein werden, etwaige erforderliche Finanzierungen abzuschließen, sowie andere Risiken, die in den regelmäßigen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ dargelegt sind. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen und dass die Ausgliederung zustande kommt oder dass sie zu den oben beschriebenen Bedingungen erfolgt, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzausblicke zu aktualisieren, die durch Verweis hierin enthalten sind, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

