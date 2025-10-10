Mangelhafter Kinderschutz: EU ermittelt gegen US-Plattformen

BRÜSSEL/HORSENS (dpa-AFX) - Die Europäische Kommission verdächtigt Apple , Snapchat sowie Google und YouTube, Kinder auf ihren Plattformen nicht genug zu schützen. Die Brüsseler Behörde verlange von den Tech-Konzernen daher nun Auskünfte zu ihren Sicherheitsvorkehrungen, sagte die zuständige Kommissionsvizepräsidentin Henna Virkkunen./tre/DP/mis