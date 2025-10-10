Werbung ausblenden

Miersch: SPD-Fraktion wird Bürgergeld-Kompromiss mittragen

Reuters · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die SPD-Bundestagsabgeordneten werden laut Fraktionschef Matthias Miersch den Kompromiss zur Reform des Bürgergeldes mittragen.

Der Grundansatz stoße auf überwiegende Zustimmung in der Fraktion, sagte Miersch am Freitag in Berlin zu Journalisten. "Es gibt an der ein oder anderen Stelle Fragen. Aber die werden wir im Gesetzgebungsverfahren klären."

Das Bürgergeld soll zu einer Grundsicherung für Arbeitsuchende umgestaltet werden. Die Mitwirkungspflichten und Leistungskürzungen bei mangelnder Kooperation und Terminversäumnissen werden verschärft. Grundsätzlich soll wieder der Vorrang der Vermittlung in Arbeit vor einer Qualifizierung gelten. Darauf hatten sich die Spitzen der schwarz-roten Koalition in dieser Woche verständigt.

Bundesarbeitsministerin und SPD-Co-Chefin Bärbel Bas dürfte nun in den nächsten Wochen einen Gesetzentwurf vorlegen. Miersch sagte, spätestens Anfang nächsten Jahres sollte die Reform durch sein. Der Staat dürfe sich nicht auf der Nase herumtanzen lassen, weswegen Änderungen gegen Missbrauch und bei sogenannten Totalverweigerern nötig seien. Für die SPD sei wichtig gewesen, dass es keine Leistungskürzungen gebe, wenn Bürgergeld-Bezieher mitwirkten. Sie könnten sich auf das System weiter verlassen.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)

Das könnte dich auch interessieren

Dax Vorbörse 09.10.2025
Gute Vorgaben für heute: US-Indizes erreichen Rekordegestern, 08:02 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Notenbank:
Frankreichs Wirtschaft trotz politischer Krise stabilheute, 08:16 Uhr · Reuters
Frankreichs Wirtschaft trotz politischer Krise stabil
Anhörung vor dem Europäischen Parlament
Lagarde mit Blick auf Regierungskrise in Paris: EZB-Notprogramm zuletzt kein Thema07. Okt. · Reuters
Lagarde mit Blick auf Regierungskrise in Paris: EZB-Notprogramm zuletzt kein Thema
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Bilanzanalyse zum IPO
Ottobock gehört auf die Watchlist – nicht ins Depotgestern, 12:15 Uhr · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden