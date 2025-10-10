Miersch: SPD-Fraktion wird Bürgergeld-Kompromiss mittragen

Berlin (Reuters) - Die SPD-Bundestagsabgeordneten werden laut Fraktionschef Matthias Miersch den Kompromiss zur Reform des Bürgergeldes mittragen.

Der Grundansatz stoße auf überwiegende Zustimmung in der Fraktion, sagte Miersch am Freitag in Berlin zu Journalisten. "Es gibt an der ein oder anderen Stelle Fragen. Aber die werden wir im Gesetzgebungsverfahren klären."

Das Bürgergeld soll zu einer Grundsicherung für Arbeitsuchende umgestaltet werden. Die Mitwirkungspflichten und Leistungskürzungen bei mangelnder Kooperation und Terminversäumnissen werden verschärft. Grundsätzlich soll wieder der Vorrang der Vermittlung in Arbeit vor einer Qualifizierung gelten. Darauf hatten sich die Spitzen der schwarz-roten Koalition in dieser Woche verständigt.

Bundesarbeitsministerin und SPD-Co-Chefin Bärbel Bas dürfte nun in den nächsten Wochen einen Gesetzentwurf vorlegen. Miersch sagte, spätestens Anfang nächsten Jahres sollte die Reform durch sein. Der Staat dürfe sich nicht auf der Nase herumtanzen lassen, weswegen Änderungen gegen Missbrauch und bei sogenannten Totalverweigerern nötig seien. Für die SPD sei wichtig gewesen, dass es keine Leistungskürzungen gebe, wenn Bürgergeld-Bezieher mitwirkten. Sie könnten sich auf das System weiter verlassen.

