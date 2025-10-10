Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Rheinpfalz' zum Gaza-Abkommen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Die "Rheinpfalz" zum Gaza-Abkommen:

"Bei aller Euphorie, historisch ist das Abkommen, das Hamas und die Regierung Netanjahu jetzt geschlossen haben, noch nicht. Zu groß die Unwägbarkeiten, zu unberechenbar alle Beteiligten - angefangen bei US-Präsident Donald Trump, dessen massiver Druck auf Netanjahu die Verhandlungen erst möglich gemacht hat. Nicht viel weniger unberechenbar sind auch Hamas und Israels Regierung. Gebrochene Waffenstillstandsvereinbarungen, nicht eingehaltene Verträge waren in der Vergangenheit eher die Regel als die Ausnahme. Wie viele Friedenshoffnungen sind in Nahost nach Terroraktionen einer der beiden Seiten schon geplatzt? Und da ist noch kein Wort gesagt zur Zeit danach, zur Zukunft der Palästinenser. Man würde sich gern freuen, aber Grund dafür gibt es leider noch nicht wirklich."/yyzz/DP/men

Das könnte dich auch interessieren

Deutschland besonders betroffen
EU-Kommission will Zölle auf Stahl auf 50 Prozent verdoppeln07. Okt. · dpa-AFX
EU-Kommission will Zölle auf Stahl auf 50 Prozent verdoppeln
Technologie-Wettbewerb mit den USA
China weitet Exportbeschränkungen bei seltenen Erden ausgestern, 08:43 Uhr · dpa-AFX
China weitet Exportbeschränkungen bei seltenen Erden aus
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Bilanzanalyse zum IPO
Ottobock gehört auf die Watchlist – nicht ins Depotgestern, 12:15 Uhr · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden