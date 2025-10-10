Aktienanalyse 10.10.2025
SoFi Technologies: Stablecoin, Krypto-Rückkehr & KI-Offensive – die neue Strategie im Check
onvista · Uhr
SoFi Technologies ist längst mehr als nur ein Fintech. CEO Anthony Noto baut die Plattform systematisch zu einer voll integrierten Digitalbank aus – mit Stablecoin, Krypto-Integration, KI-Offensive und einem klaren Ziel: 30 Prozent Wachstum pro Jahr.
In dieser Analyse spricht Martin Goersch über Sofis neue Strategie, die Rolle von Blackrock, Stablecoins und die mögliche Neupositionierung im US-Banking-Markt.
Wird SoFi zum digitalen Gegenstück der Großbanken – oder ist der Markt schon zu weit gelaufen? Schaut euch jetzt die Videoanalyse dazu an.
