SoFi Technologies ist längst mehr als nur ein Fintech. CEO Anthony Noto baut die Plattform systematisch zu einer voll integrierten Digitalbank aus – mit Stablecoin, Krypto-Integration, KI-Offensive und einem klaren Ziel: 30 Prozent Wachstum pro Jahr.

In dieser Analyse spricht Martin Goersch über Sofis neue Strategie, die Rolle von Blackrock, Stablecoins und die mögliche Neupositionierung im US-Banking-Markt.

Wird SoFi zum digitalen Gegenstück der Großbanken – oder ist der Markt schon zu weit gelaufen? Schaut euch jetzt die Videoanalyse dazu an.