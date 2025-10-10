Werbung ausblenden

TAGESVORSCHAU: Termine am 13. Oktober 2025

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 13. Oktober 2025

 
TERMINE UNTERNEHMEN:
23:30 GBR: Rio Tinto, Q3-Produktionsbericht

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Volkswagen, Pre-Close-Call Q3
FRA: Air Liquide, Hauptversammlung
FRA: L'Oreal, Hauptversammlung
USA: Charles Schwab, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 8/25
08:00 DEU: Großhandelspreise 9/25
08:00 DEU: Insolvenzen 7/25 + Schnellindikator 9/25
CHN: Handelsbilanz 9/25

SONSTIGE TERMINE
11:00 DEU: Vorstellung des Bundesverbands Kalte Wärmenetze e.V. (BVKW) und der Initiative Wärmewende-Allianz

11:45 SWE: Bekanntgabe des Nobelpreises für Wirtschaftswissenschaften

DEU: «Handelsblatt»-Summit «Zukunft IT» (bis 15.10.)

SAF: G20-Treffen der Umwelt- und Klimaminister, Kapstadt

DNK: Informelles Treffen der EU-Handelsminister

USA: Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank (bis 18.10.)

HINWEIS
JPN: Feiertag, Börse geschlossen
USA: Anleihenhandel Feiertag

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

Das könnte dich auch interessieren

TAGESVORSCHAU: Termine am 10. Oktober 2025gestern, 17:35 Uhr · dpa-AFX
TAGESVORSCHAU: Termine am 9. Oktober 2025gestern, 06:05 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Bilanzanalyse zum IPO
Ottobock gehört auf die Watchlist – nicht ins Depotgestern, 12:15 Uhr · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden