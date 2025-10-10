TAGESVORSCHAU: Termine am 13. Oktober 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 13. Oktober 2025

TERMINE UNTERNEHMEN: 23:30 GBR: Rio Tinto, Q3-Produktionsbericht TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Volkswagen, Pre-Close-Call Q3 FRA: Air Liquide, Hauptversammlung FRA: L'Oreal, Hauptversammlung USA: Charles Schwab, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 8/25 08:00 DEU: Großhandelspreise 9/25 08:00 DEU: Insolvenzen 7/25 + Schnellindikator 9/25 CHN: Handelsbilanz 9/25 SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Vorstellung des Bundesverbands Kalte Wärmenetze e.V. (BVKW) und der Initiative Wärmewende-Allianz 11:45 SWE: Bekanntgabe des Nobelpreises für Wirtschaftswissenschaften DEU: «Handelsblatt»-Summit «Zukunft IT» (bis 15.10.) SAF: G20-Treffen der Umwelt- und Klimaminister, Kapstadt DNK: Informelles Treffen der EU-Handelsminister USA: Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank (bis 18.10.) HINWEIS JPN: Feiertag, Börse geschlossen USA: Anleihenhandel Feiertag

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi