Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases From 03 October 2025 to 09 October 2025

Uhr
Regulatory News:

In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information

Name of the issuer

Issuer Identity Code (LEI)

Trading Day

ISIN

Aggregated volume per day (number of shares)

Weighted average price per day

Market (MIC Code)

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

03/10/2025

FR0013230612

3 851

18.9926

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

06/10/2025

FR0013230612

2 875

19.0183

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

07/10/2025

FR0013230612

800

18.8802

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

08/10/2025

FR0013230612

1 021

18.7047

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

09/10/2025

FR0013230612

1 431

18.9686

XPAR

 

 

 

TOTAL

9 978

18.9581

 

 

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251010241264/en/

Tikehau Capital

Tikehau Capital

