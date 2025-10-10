Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases From 03 October 2025 to 09 October 2025
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Name of the issuer
Issuer Identity Code (LEI)
Trading Day
ISIN
Aggregated volume per day (number of shares)
Weighted average price per day
Market (MIC Code)
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
03/10/2025
FR0013230612
3 851
18.9926
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
06/10/2025
FR0013230612
2 875
19.0183
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
07/10/2025
FR0013230612
800
18.8802
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
08/10/2025
FR0013230612
1 021
18.7047
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
09/10/2025
FR0013230612
1 431
18.9686
XPAR
TOTAL
9 978
18.9581
Tikehau Capital