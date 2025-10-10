Trump kündigt 100 Prozent Extra-Zölle für China an
dpa-AFX · Uhr
Quelle: Quelle: dpa-AFX
Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat zusätzliche Zölle in Höhe von 100 Prozent für Importe aus China in die USA angekündigt. Diese würden ab dem 1. November - oder je nach dem weiteren Agieren Chinas auch früher - erhoben, schrieb der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social und begründete das Vorhaben mit der aktuellen Handelspolitik Chinas.
