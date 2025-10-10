Ukraine: Russischer Großangriff auf Kiew - Energieanlagen im Visier

(Reuters) - Bei einem großangelegten russischen Angriff auf das Zentrum von Kiew sind am frühen Freitagmorgen örtlichen Behörden zufolge neun Menschen verletzt worden.

Fünf von ihnen mussten nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko in Krankenhäuser gebracht werden. Drohnen und Raketen trafen Wohnhäuser und Energieanlagen. Tymur Tkachenko, Chef der Kiewer Militärverwaltung, sagte, bei dem Angriff auf die Hauptstadt kurz nach Mitternacht seien sowohl Drohnen als auch Raketen eingesetzt worden. Der Angriff führte zu Stromausfällen und Unterbrechungen der Wasserversorgung in Stadtteilen am Ostufer des Dnipro, wie Klitschko mitteilte. "Die Energieexperten ergreifen alle notwendigen Maßnahmen, um die negativen Folgen zu minimieren", erklärte Energieministerin Switlana Grynchuk und kündigte Wiederherstellungsarbeiten an, sobald es die Sicherheitsbedingungen erlaubten. In der südöstlich gelegenen Stadt Saporischschja wurden bei Drohnenangriffen drei Menschen verletzt. Russische Streitkräfte hatten in den vergangenen Wochen verstärkt die ukrainische Energieinfrastruktur ins Visier genommen.

