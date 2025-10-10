US-Verbraucherlaune weitgehend stabil: Shutdown drückt nicht auf Stimmung

Washington (Reuters) -Die Stimmung der US-Konsumenten hat sich im Oktober stabilisiert. Das Barometer für das Verbrauchervertrauen sank nur leicht auf 55,0 Punkte, nach 55,1 Zählern im September, wie die Universität Michigan am Freitag zu ihrer Umfrage mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Rückgang auf 54,2 gerechnet. Die US-Bürger bewerten ihre Lage besser und ihre Aussichten etwas skeptischer als im Vormonat. Der derzeitige teilweise Regierungsstillstand in den USA im Zuge des Haushaltsstreits habe die Sicht der Konsumenten auf die Wirtschaft bislang offenbar nicht beeinträchtigt, sagte Joanne Hsu, die für die Verbraucherumfragen zuständig ist.

Der Shutdown hat dazu geführt, dass öffentliche Serviceleistungen unterbrochen, Flüge verzögert und Hunderttausende Bundesangestellte vorübergehend freigestellt wurden.

Mit Blick auf die kommenden zwölf Monate rechnen die Verbraucher laut der Universität Michigan mit einer Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen von 4,6 Prozent. Im September hatten sie 4,7 Prozent veranschlagt. Die US-Inflation war zuletzt gestiegen. Die Jahresteuerungsrate bei den Verbraucherpreisen kletterte im August auf 2,9 Prozent, nach 2,7 Prozent im Juli. Für September erwarten Experten einen weiteren Anstieg auf 3,1 Prozent. Ob die am Mittwoch anstehenden Daten veröffentlicht werden, ist jedoch wegen des bislang nicht absehbaren Endes des Shutdowns unklar. Dennoch gehen die Finanzmärkte davon aus, dass die US-Notenbank Ende des Monats ihre Leitzinsen erneut senken wird, nachdem sie den Schlüsselsatz im September um 0,25 Prozentpunkte auf die Spanne von 4,00 bis 4,25 Prozent heruntergesetzt hatte.

