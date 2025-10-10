Werbung ausblenden

VW-Konzern verkauft weltweit mehr - E-Autos ziehen stark an

dpa-AFX · Uhr
E-Mobilität
Artikel teilen:
Quelle: Quelle: dpa-AFX

Automobilbranche

Wolfsburg (dpa) - Der Volkswagen-Konzern hat im dritten Quartal dank des starken Zuwachses bei Elektroautos etwas mehr Fahrzeuge verkauft. Die Auslieferungen an Kunden stiegen im Jahresvergleich um ein Prozent auf knapp 2,2 Millionen Fahrzeuge, wie die Wolfsburger mitteilten.

Schwach verlief weiter das Geschäft im wichtigen Markt China, wo der Konzern mit dem harten Preiswettbewerb lokaler Elektroautoanbieter kämpft. Insgesamt übergab VW mit all seinen Marken in der Volksrepublik 660.300 Fahrzeuge und damit 7,2 Prozent weniger.

In Europa und den USA hingegen zogen die Verkäufe von vollelektrischen Autos (BEV - battery electric vehicles) stark an. Im Vorjahr war das Geschäft mit den Stromern in Europa unter anderem von gestutzten oder beendeten Förderprogrammen belastet worden. In den USA dürften dieses Jahr vorgezogene Käufe vor dem Aus von Kaufanreizen angetrieben haben. Insgesamt legte VW bei Elektroautos um ein Drittel auf 252.100 Fahrzeuge zu.

Die Marke Volkswagen lag im dritten Quartal mit 1,17 Millionen Autos auf Vorjahresniveau. Bei der wichtigen Konzerntochter Audi fielen die Auslieferungen um 2,6 Prozent auf 392.200 Autos. Der Sportwagenbauer Porsche AG verkaufte wie bekannt 5,7 Prozent weniger mit 66.100 Wagen.

Bei der Nutzfahrzeugholding Traton (unter anderem MAN, Scania) verzeichnete Volkswagen ein Minus von 16,2 Prozent auf 71.500 Lkw und Busse.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Volkswagen (VW) Vz
Volkswagen (VW) ST
Volkswagen (ADR)

Das könnte dich auch interessieren

Automobilbranche
VW legt bei E-Auto-Verkäufen in Europa weiter deutlich zuheute, 04:00 Uhr · dpa-AFX
VW legt bei E-Auto-Verkäufen in Europa weiter deutlich zu
Autoindustrie
Absatzflaute bei Mercedes geht weiter07. Okt. · dpa-AFX
Absatzflaute bei Mercedes geht weiter
Deutscher Autohersteller
Autowerte sacken ab - BMW-Zielsenkung und Produktionseinbruch08. Okt. · dpa-AFX
Autowerte sacken ab - BMW-Zielsenkung und Produktionseinbruch
Ehemaliger Dax-Konzern
Porsche verkauft weiter weniger Autos – China bleibt Problemgestern, 09:35 Uhr · dpa-AFX
Porsche verkauft weiter weniger Autos – China bleibt Problem
Italienischer Luxuskonzern
Ferrari setzt wieder stärker auf Verbrennergestern, 10:51 Uhr · dpa-AFX
Ferrari setzt wieder stärker auf Verbrenner
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Bilanzanalyse zum IPO
Ottobock gehört auf die Watchlist – nicht ins Depotgestern, 12:15 Uhr · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden