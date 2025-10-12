Trump trifft am Montag Geisel-Familien vor Rede in Knesset
dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Vor seiner Rede im israelischen Parlament am Montagvormittag wird sich US-Präsident Donald Trump in der Knesset mit Angehörigen der Hamas-Geiseln treffen. Am Nachmittag werde Trump dann zu einer "Nahost-Friedenszeremonie" anlässlich des von ihm vermittelten Abkommens zwischen Israel und der Hamas in den ägyptischen Küstenort Scharm el Scheich weiterreisen, teilte das Weiße Haus mit./mk/DP/zb
