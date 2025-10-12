Werbung ausblenden

Volksinitiative zum Modellversuch Grundeinkommen gescheitert

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Volksentscheid zum Grundeinkommen-Modellversuch in Hamburg ist gescheitert. Die Hamburgerinnen und Hamburger stimmten mehrheitlich gegen die Vorlage der Initiative, wie aus dem vorläufigen Ergebnis des Landeswahlamts hervorgeht./klm/DP/zb

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 12.10.2025
Trotz Rücksetzer am Freitag: Die Rally ist intakt12. Okt. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Inflation ist der Hauptgrund für steigende Goldpreisegestern, 08:30 Uhr · Acatis
Bilanzanalyse zum IPO
Ottobock gehört auf die Watchlist – nicht ins Depot09. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden