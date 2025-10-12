Volksinitiative zum Modellversuch Grundeinkommen gescheitert
dpa-AFX · Uhr
HAMBURG (dpa-AFX) - Der Volksentscheid zum Grundeinkommen-Modellversuch in Hamburg ist gescheitert. Die Hamburgerinnen und Hamburger stimmten mehrheitlich gegen die Vorlage der Initiative, wie aus dem vorläufigen Ergebnis des Landeswahlamts hervorgeht./klm/DP/zb
