ABB entwickelt mit US-Techriese Nvidia neue KI-Rechenzentren

dpa-AFX · Uhr
E-MobilitätKI
ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern ABB geht eine Zusammenarbeit mit dem Computerchiphersteller Nvidia ein. Gemeinsam wollen die Unternehmen neue Stromversorgungslösungen für künftige Rechenzentren entwickeln. Die Partnerschaft werde sich auf die Entwicklung und den Einsatz "modernster Stromversorgungslösungen" konzentrieren, teilte ABB am Montagnachmittag mit.

Die Forschungs- und Entwicklungsprojekte unterstützten die von Nvidia geplante Einführung einer 800-VDC-Stromversorgungsarchitektur für 1-Megawatt-Serverschränke. Finanzielle Angaben zur Partnerschaft machte ABB keine.

Nach Veröffentlichung der Mitteilung sprang der Aktienkurs des Schweizer Konzerns vorübergehend in die Höhe - im Tageshoch bis auf 59,40 Franken (+1,9 Prozent). Mittlerweile ist er wieder etwas zurückgekommen und legt 0,9 Prozent zu. Vor der News hatten die ABB-Titel mehr oder weniger stabil zum Vortagesschluss notiert./ls/ys/AWP/jha

