Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste - Beruhigung nach Trumps China-Drohungen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Montag nach dem deutlichen Anstieg vom Freitag etwas nachgegeben. Versöhnliche Töne von US-Präsident Donald Trump im Zollstreit mit China haben für Beruhigung gesorgt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,08 Prozent auf 129,21 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,65 Prozent.

Im Anschluss an eine erneute Eskalation im Handelskonflikt zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt schrieb Trump auf der Plattform Truth Social am Sonntag: "Machen Sie sich keine Sorgen um China, alles wird gut". Trump hatte am Freitag angekündigt, ab dem 1. November die Zölle auf Importe aus China um weitere 100 Prozent zu erhöhen." Dies hatte die als sicher geltenden Anleihen gestützt.

Die Unsicherheit in Frankreich hält unterdessen an. Das Land hat zwar eine neue Regierung unter dem ins Amt zurückgeholten Premierminister Sébastien Lecornu. Frankreichs Linkspartei La France Insoumise (LFI) und das rechte Rassemblement National (RN) kündigten aber bereits einen Misstrauensantrag an. Zum Handelsstart bewegten sich die Renditen französischer Staatsanleihen kaum./jsl/mis