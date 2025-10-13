Deutsche Anleihen: Zur Kasse gestiegen - Umlaufrendite 2,54 Prozent
dpa-AFX
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Montag gestiegen. Die Umlaufrendite fiel im Gegenzug von 2,58 Prozent am Freitag auf 2,54 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte.
Unter den Bundeswertpapieren gab es einen Verlierer mit einem Kursabschlag von 0,018 Prozentpunkten. Dem standen 75 Gewinner mit Aufschlägen von bis zu 0,53 Punkten gegenüber. Die Bundesbank verkaufte per saldo Anleihen im Wert von 0,1 Millionen Euro.
Der Rentenindex Rex stieg um 0,23 Prozent auf 125,59 Punkte. Diesen Index berechnet die Deutsche Börse auf Basis der Kassakurse ausgesuchter Anleihen./jsl/stw
