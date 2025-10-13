EcoGraf Aktuelle Nachrichten – Aktualisiert Oktober 2025
EQS-Media / 13.10.2025 / 07:52 CET/CEST
EcoGraf veröffentlicht Unternehmens-Update und Q&A-Session
Video ansehen > (https://youtu.be/mdzfIIqPaAQ?si=xW6AV5TIq_wW1rVF)
HFfree liefert branchenführende niedrige Kosten und einen Stage-1-NPV von 282 Mio. US-$ (433 Mio. A-$)
ASX-Mitteilung lesen > (https://www.ecograf.com.au/wp-content/uploads/2025/08/2928945.pdf)
Marktnews
Benchmark Minerals: China erweitert Exportkontrollen auf Lithium-Ionen-Batterien und Batteriematerialien
Mehr erfahren > (https://source.benchmarkminerals.com/article/china-extends-export-controls-to-lithium-ion-batteries-and-battery-materials)
HSF Kramer Report: China verhängt Exportkontrollen für Lithium-Batterien und Graphit-Anodenmaterialien
Mehr erfahren > (https://www.hsfkramer.com/insights/2025-10/china-export-controls-lithium-batteries-and-artificial-graphite-anode-materials)
ASX: EGRFSE: FMK
Website besuchen > (https://www.ecograf.com.au/)
