EcoGraf Aktuelle Nachrichten – Aktualisiert Oktober 2025

EQS Group · Uhr
EQS-Media / 13.10.2025 / 07:52 CET/CEST

EcoGraf Aktuelle Nachrichten – Aktualisiert Oktober 2025

EcoGraf Nachrichten

EcoGraf veröffentlicht Unternehmens-Update und Q&A-Session
Video ansehen > (https://youtu.be/mdzfIIqPaAQ?si=xW6AV5TIq_wW1rVF)

HFfree liefert branchenführende niedrige Kosten und einen Stage-1-NPV von 282 Mio. US-$ (433 Mio. A-$)
ASX-Mitteilung lesen > (https://www.ecograf.com.au/wp-content/uploads/2025/08/2928945.pdf)

Marktnews

Benchmark Minerals: China erweitert Exportkontrollen auf Lithium-Ionen-Batterien und Batteriematerialien
Mehr erfahren > (https://source.benchmarkminerals.com/article/china-extends-export-controls-to-lithium-ion-batteries-and-battery-materials)

HSF Kramer Report: China verhängt Exportkontrollen für Lithium-Batterien und Graphit-Anodenmaterialien
Mehr erfahren > (https://www.hsfkramer.com/insights/2025-10/china-export-controls-lithium-batteries-and-artificial-graphite-anode-materials)

ASX: EGRFSE: FMK
Website besuchen > (https://www.ecograf.com.au/)

Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: EcoGraf Limited

Schlagwort(e): Forschung/Technologie

13.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

2211570 13.10.2025 CET/CEST

EcoGraf

