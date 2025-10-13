EQS-AFR: Deutsche Pfandbriefbank AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Deutsche Pfandbriefbank AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Deutsche Pfandbriefbank AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



13.10.2025 / 10:52 CET/CEST

Hiermit gibt die Deutsche Pfandbriefbank AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.11.2025

Ort:

https://www.pfandbriefbank.com/investoren/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.11.2025

Ort:

https://www.pfandbriefbank.com/en/investors/financial-reports/

Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Pfandbriefbank AG Parkring 28 85748 Garching Deutschland Internet: http://www.pfandbriefbank.com

