EQS-AFR: Deutsche Pfandbriefbank AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

13.10.2025 / 10:52 CET/CEST
Hiermit gibt die Deutsche Pfandbriefbank AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.11.2025
Ort:
https://www.pfandbriefbank.com/investoren/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.11.2025
Ort:
https://www.pfandbriefbank.com/en/investors/financial-reports/
