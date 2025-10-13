Werbung ausblenden

EQS-AFR: Multitude AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Multitude AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Multitude AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

13.10.2025 / 15:09 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Multitude AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.11.2025

Ort:

https://www.multitude.com/investors/results-reports-and-publications/2025

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Multitude AG
Grafenauweg 8
6300 Zug
Schweiz
Internet:https://www.multitude.com/
