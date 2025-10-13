EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Commerzbank Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf
Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
13.10.2025 / 16:45 CET/CEST
Frankfurt am Main, den 13. Oktober 2025
Stand Aktienrückkauf
Im Zeitraum vom 06. Oktober 2025 bis einschließlich 10. Oktober 2025 hat die Commerzbank AG insgesamt 2.840.932 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 24. September 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft:
|Rückkauftag
|Stück Aktien
|Durchschnittskurs (EURO)
|06.10.2025
|564.328
|31,8963
|07.10.2025
|571.502
|31,4959
|08.10.2025
|569.069
|31,6306
|09.10.2025
|569.418
|31,6112
|10.10.2025
|566.615
|31,7676
Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 25. September 2025 bis einschließlich 10. Oktober 2025 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 6.523.420
Aktien.
Der Erwerb der Aktien der Commerzbank AG erfolgte im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und den multilateralen Handelssystemen Cboe (CEUX), Turquoise (TQEX) und Aquis (AQEU) durch eine von der Commerzbank AG beauftragte Bank.
Sprache:
Deutsch
Unternehmen:
Commerzbank Aktiengesellschaft
|Kaiserstraße 16
|60311 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.commerzbank.de
