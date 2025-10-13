Werbung ausblenden

EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Group · Uhr
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Post AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

13.10.2025 / 15:54 CET/CEST
Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm
13. Oktober 2025

Deutsche Post AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

Im Zeitraum vom 6. Oktober 2025 bis einschließlich 10. Oktober 2025 wurden insgesamt 172.994 Aktien im Rahmen des zusätzlichen Aktienrückkaufprogrammes der Deutsche Post AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datumzurückgekaufte Aktien (Stück)Durchschnittspreis (€)Kurswert Gesamt (€)Handelsplatz (MIC code)
07.10.20253.37238,7918130.805,95Xetra
07.10.202581438,829931.607,54CBOE Europe (CEUX)
07.10.202539538,760015.310,20Turquoise Europe (TQEX)
07.10.202560438,811523.442,15Aquis Europe (AQEU)
08.10.202581.82438,66763.163.937,70Xetra
08.10.202559.46338,67382.299.660,17CBOE Europe (CEUX)
08.10.202510.16038,6593392.778,49Turquoise Europe (TQEX)
08.10.20255.40538,6619208.967,57Aquis Europe (AQEU)
09.10.20253.77538,9897147.186,12Xetra
09.10.20254.45338,9627173.500,90CBOE Europe (CEUX)
09.10.20251.11438,994043.439,32Turquoise Europe (TQEX)
10.10.202583839,061632.733,62Xetra
10.10.202538539,000015.015,00CBOE Europe (CEUX)
10.10.202539239,190015.362,48Turquoise Europe (TQEX)
Gesamt172.99438,69356.693.747,21 

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des zusätzlichen Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
1. Juli 2025 bis einschließlich 10. Oktober 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf 12.281.218 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Deutsche Post AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Deutschland
Internet:www.group.dhl.com
Deutsche Post

