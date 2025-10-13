EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Post AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm

13. Oktober 2025

Deutsche Post AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

Im Zeitraum vom 6. Oktober 2025 bis einschließlich 10. Oktober 2025 wurden insgesamt 172.994 Aktien im Rahmen des zusätzlichen Aktienrückkaufprogrammes der Deutsche Post AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum zurückgekaufte Aktien (Stück) Durchschnittspreis (€) Kurswert Gesamt (€) Handelsplatz (MIC code) 07.10.2025 3.372 38,7918 130.805,95 Xetra 07.10.2025 814 38,8299 31.607,54 CBOE Europe (CEUX) 07.10.2025 395 38,7600 15.310,20 Turquoise Europe (TQEX) 07.10.2025 604 38,8115 23.442,15 Aquis Europe (AQEU) 08.10.2025 81.824 38,6676 3.163.937,70 Xetra 08.10.2025 59.463 38,6738 2.299.660,17 CBOE Europe (CEUX) 08.10.2025 10.160 38,6593 392.778,49 Turquoise Europe (TQEX) 08.10.2025 5.405 38,6619 208.967,57 Aquis Europe (AQEU) 09.10.2025 3.775 38,9897 147.186,12 Xetra 09.10.2025 4.453 38,9627 173.500,90 CBOE Europe (CEUX) 09.10.2025 1.114 38,9940 43.439,32 Turquoise Europe (TQEX) 10.10.2025 838 39,0616 32.733,62 Xetra 10.10.2025 385 39,0000 15.015,00 CBOE Europe (CEUX) 10.10.2025 392 39,1900 15.362,48 Turquoise Europe (TQEX) Gesamt 172.994 38,6935 6.693.747,21

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des zusätzlichen Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom

1. Juli 2025 bis einschließlich 10. Oktober 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf 12.281.218 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg

EVP Investor Relations

Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

