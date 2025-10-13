EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
13.10.2025 / 11:49 CET/CEST
Aktienrückkaufprogramm 2025 – Wöchentliche Zwischenmeldung 4
Neubiberg, 13. Oktober 2025
Aktienrückkaufprogramm 2025 – Woche 4 vom 06. Oktober bis 10. Oktober 2025 / 4. Zwischenmeldung
Bekanntmachung nach Art.5 Abs.1 lit.b) der Verordnung (EU) Nr.596/2014 und Art.2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Im Zeitraum vom 06. Oktober 2025 bis einschließlich 10. Oktober 2025 hat die Infineon Technologies AG insgesamt 138.500 Aktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025 erworben, das am 15. September 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgegeben wurde. Der Rückkauf erfolgt im Auftrag der Infineon Technologies AG durch Einschaltung eines unabhängigen Kreditinstituts über den Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Aktienrückkaufprogramm 2025
|Date
|Aggregiertes Volumen
(Anzahl Aktien)
|Volumengewichteter Durchschnittkurs (EUR)
|Handelsplatz
|06. Oktober 2025
|24.000
|33,7070
|Xetra
|07. Oktober 2025
|15.000
|33,6885
|Xetra
|08. Oktober 2025
|44.000
|32,9862
|Xetra
|09. Oktober 2025
|25.000
|33,1056
|Xetra
|10. Oktober 2025
|30.500
|32,2552
|Xetra
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 auf der Internetseite der Infineon Technologies AG veröffentlicht unter https://www.infineon.com/de/about/investor/infineon-share/share-buyback-program
Insgesamt wurden bisher während des Aktienrückkaufs vom 15. September 2025 bis einschließlich 10. Oktober 2025 488.300 Aktien erworben.
Infineon Technologies AG
Der Vorstand
