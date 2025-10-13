EQS-News: Halbjahresbericht für das erste Halbjahr 2025 veröffentlicht
EQS-News: CHAPTERS Group AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht
Halbjahresbericht für das erste Halbjahr 2025 veröffentlicht
13.10.2025 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die CHAPTERS Group AG hat heute den Halbjahresbericht für das erste Halbjahr 2025 veröffentlicht.
Der gesamte Halbjahresbericht ist unter der nachfolgenden Internetadresse abrufbar:
13.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CHAPTERS Group AG
|Falkenried 29
|20251 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+ 49 (0) 40 / 20 95 02 69
|Fax:
|+ 49 (0) 40 / 20 96 87 92
|E-Mail:
|ir@chaptersgroup.com
|Internet:
|www.chaptersgroup.com
|ISIN:
|DE0006618309, DE000A254TL0
|WKN:
|661830, A254TL
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2208732
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2208732 13.10.2025 CET/CEST