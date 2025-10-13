Werbung ausblenden

EQS-News: Halbjahresbericht für das erste Halbjahr 2025 veröffentlicht

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-News: CHAPTERS Group AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht
Halbjahresbericht für das erste Halbjahr 2025 veröffentlicht

13.10.2025 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die CHAPTERS Group AG hat heute den Halbjahresbericht für das erste Halbjahr 2025 veröffentlicht.

Der gesamte Halbjahresbericht ist unter der nachfolgenden Internetadresse abrufbar:

Halbjahresbericht 2025

13.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:CHAPTERS Group AG
Falkenried 29
20251 Hamburg
Deutschland
Telefon:+ 49 (0) 40 / 20 95 02 69
Fax:+ 49 (0) 40 / 20 96 87 92
E-Mail:ir@chaptersgroup.com
Internet:www.chaptersgroup.com
ISIN:DE0006618309, DE000A254TL0
WKN:661830, A254TL
Börsen:Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:2208732
Ende der MitteilungEQS News-Service

2208732 13.10.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
CHAPTERS GROUP AG

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 12.10.2025
Trotz Rücksetzer am Freitag: Die Rally ist intaktgestern, 19:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Inflation ist der Hauptgrund für steigende Goldpreise11. Okt. · Acatis
Bilanzanalyse zum IPO
Ottobock gehört auf die Watchlist – nicht ins Depot09. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden