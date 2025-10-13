EQS-News: Halbjahresbericht für das erste Halbjahr 2025 veröffentlicht

EQS-News: CHAPTERS Group AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

Halbjahresbericht für das erste Halbjahr 2025 veröffentlicht



13.10.2025 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die CHAPTERS Group AG hat heute den Halbjahresbericht für das erste Halbjahr 2025 veröffentlicht.

Der gesamte Halbjahresbericht ist unter der nachfolgenden Internetadresse abrufbar:

Halbjahresbericht 2025

13.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: CHAPTERS Group AG Falkenried 29 20251 Hamburg Deutschland Telefon: + 49 (0) 40 / 20 95 02 69 Fax: + 49 (0) 40 / 20 96 87 92 E-Mail: ir@chaptersgroup.com Internet: www.chaptersgroup.com ISIN: DE0006618309, DE000A254TL0 WKN: 661830, A254TL Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2208732

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2208732 13.10.2025 CET/CEST