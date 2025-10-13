EQS-News: Together We Build: Rentschler Biopharma feiert Baufort-schritt der größten Einzelinvestition am Standort Laupheim

EQS-News: Rentschler Biopharma SE / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Together We Build: Rentschler Biopharma feiert Baufortschritt der größten Einzelinvestition am Standort Laupheim

Symbolischer Auftakt für neue Puffer-Medien-Station: Rentschler Biopharma bekräftigt Bekenntnis zum Hauptsitz Laupheim und zur Zukunft des Biotechnologie-Standorts Deutschland und Europa

Impulse im Dialog: In einem Panel greifen Vorstand und ein Vertreter der Innovationsplattform NXTGN, Branchenthemen wie internationale Wettbewerbsfähigkeit, Partnerschaften und Standortbedingungen auf

Laupheim (Deutschland), 13. Oktober 2025 – Mit einer Zeitkapsel-Zeremonie und Paneldiskussion hat Rentschler Biopharma SE am 10. Oktober den Baufortschritt der neuen Puffer-Medien-Station am Hauptsitz in Laupheim gefeiert. Dieses Bauprojekt ist die größte Einzelinvestition in Deutschland in der Geschichte des Unternehmens und ein wichtiger Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit von Rentschler Biopharma und des Biotechnologie-Standorts Deutschland und Europa.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand das feierliche Einmauern einer Zeitkapsel in der neuen Anlage. Sie dokumentiert das Engagement von Rentschler Biopharma für Fortschritt – und würdigt die Leistung der Mitarbeitenden und Partner, die diesen Meilenstein möglich gemacht haben. Die Zeitkapsel trägt die Botschaft „Together We Build“ – ein Ausdruck gemeinsamer Verantwortung für die Gesundheitsversorgung der Zukunft. In einer Panel-Diskussion erörterten Mitglieder des Vorstands von Rentschler Biopharma gemeinsam mit dem Geschäftsführer der NXTGN Startup Factory, wie Investitionen und Innovationen die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit in der Biotech-Branche prägen. Diskutiert wurden zudem Themen wie Standortattraktivität und die Rolle von Partnerschaften, sowohl im Hinblick auf Innovation als auch auf Wettbewerbsfähigkeit und Versorgungssicherheit.

Benedikt von Braunmühl, Chief Executive Officer von Rentschler Biopharma, erklärte: „Bei Rentschler Biopharma investieren wir vorausschauend in Infrastruktur, die Stabilität und nachhaltiges Wachstum sichert – für unsere Kunden und vor allem für Patientinnen und Patienten weltweit. Die neue Puffer-Medien-Station markiert dafür einen wichtigen Meilenstein und unterstreicht als größte Einzelinvestition in unserer Geschichte an unserem Hauptsitz unser klares Bekenntnis zu Laupheim und zur Rolle Deutschlands und Europas als führendem Biotech-Standort. Als unabhängiges Familienunternehmen mit langer Tradition denken wir in Generationen: Wir verbinden Innovationskraft mit Verantwortung und stärken so die Zukunftsfähigkeit von Rentschler Biopharma. Mein besonderer Dank gilt allen Kolleginnen und Kollegen, die mit großem Engagement und hoher Expertise diesen Meilenstein möglich gemacht haben.“

„Together We Build“: Zeitkapsel-Zeremonie und Paneldiskussion zum Baufortschritt

Am 10. Oktober 2025 wurde am Hauptsitz in Laupheim gemeinsam mit Mitarbeitenden sowie Gästen aus Politik, Wirtschaft und Medien der Baufortschritt der neuen Puffer-Medien-Station feierlich begangen. Symbolisch wurde eine Zeitkapsel in der neuen Anlage eingemauert. Im Sinne eines Brückenbaus von der Gegenwart in eine Zukunft voller Potentiale enthielt der stabile Stahlbehälter die Proben aktueller Puffer- und Medien-Lösungen, ein Rendering des neuen Gebäudes, Grußworte der Standortleitungen in Laupheim und Milford (USA) sowie die Unternehmenswerte als Ausdruck der konstruktiven Unternehmenskultur. Die Würdigung der Gegenwart wurde somit verknüpft mit der Weichenstellung für die Zukunft.

Christiane Bardroff, Chief Operating Officer von Rentschler Biopharma, erläuterte: „Als CDMO ist es unsere Aufgabe, unsere globalen Kunden dabei zu unterstützen, innovative Ideen in lebenswichtige Biopharmazeutika zu übertragen und einen raschen Marktzugang für neue Therapien zu ermöglichen. Mit der neuen Puffer-Medien-Station können wir dieser Verantwortung noch besser gerecht werden: Durch weitere Automatisierung und Digitalisierung wird die neue Anlage unsere Abläufe effizient und sicher unterstützen und den Mitarbeitenden eine hochmoderne Arbeitsumgebung bieten. Mit zusätzlichen Kapazitäten für Puffer- und Medienlösungen schaffen wir die Grundlage, flexibel auf die wachsenden Anforderungen unserer Kunden zu reagieren und zugleich die kontinuierliche Versorgung von Patientinnen und Patienten sicherzustellen.“

Dr. Michael Zyder, Geschäftsführer von NXTGN, fügte hinzu: „Innovation braucht Verlässlichkeit. Gerade in Zeiten, in denen viel über die Zukunftsfähigkeit des Standorts Deutschland diskutiert wird, zeigt die Zusammenarbeit zwischen Rentschler Biopharma und der NXTGN Startup Factory, was zählt: Partnerschaft auf Augenhöhe, die neue Ideen aus Forschung und Start-ups mit industrieller Umsetzung verbindet – für mehr Wettbewerbsfähigkeit und Souveränität in Europa.“



Über die neue Puffer-Medien-Station

Puffer- und Medienlösungen bilden eine unverzichtbare Grundlage in der biopharmazeutischen Produktion. Bis 2028 soll in Laupheim in einem eigens dafür errichteten, vierstöckigen Gebäude mit einer Fläche von 3.400 Quadratmetern eine neue, hochmoderne Puffer-Medien-Station in Betrieb genommen werden. Die Anlage wird durch schnellere und effizientere Abläufe sowie ergonomisch gestaltete Arbeitsstationen ein modernes Arbeitsumfeld für die Mitarbeitenden bieten. Sie erfüllt höchste Automatisierungs- und Qualitätsstandards und leistet mit ihrer fortschrittlichen Anlagentechnik zugleich einen Beitrag zu den Umwelt- und Nachhaltigkeitszielen von Rentschler Biopharma.

Drei Medientanks und sechs Puffertanks verfügen über ausreichend Kapazitäten für die Herstellung von Puffer- und Medienlösungen, deren Vorbereitung in getrennten Bereichen erfolgt, um strengsten Hygiene- und Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden. Darüber hinaus wird die Anlage an das interne Logistiksystem sowie an die Verrohrungssysteme für Upstream- und Downstream-Prozesse der bestehenden Infrastruktur angebunden sein.

Die Inbetriebnahme der Puffer-Medien-Station ist für 2028 geplant.

Über Rentschler Biopharma SE

Die Rentschler Biopharma SE ist ein führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) und ausschließlich auf Kundenprojekte fokussiert. Das Unternehmen bietet Prozessentwicklung und Produktion von Biopharmazeutika einschließlich neuartiger Therapien sowie damit verbundene Beratungsleistungen, Projektplanung und regulatorische Unterstützung an. Langjährige Erfahrung und exzellente Lösungskompetenz sichern den hohen Qualitätsstandard für die Kunden von Rentschler Biopharma. Ein professionelles Qualitätsmanagementsystem, eine bewährte Philosophie operativer Exzellenz und fortschrittliche Technologien gewährleisten Produktqualität und Produktivität in jedem Entwicklungs- und Produktionsschritt. Rentschler Biopharma ist ein unabhängiges Familienunternehmen mit rund 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Hauptsitz des Unternehmens in Laupheim, Deutschland und dem Standort in Milford, MA, USA. Im Jahr 2024 schloss sich das Unternehmen dem Global Compact der Vereinten Nationen an und unterstreicht damit sein Engagement für Nachhaltigkeit. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rentschler-biopharma.com. Folgen Sie Rentschler Biopharma auf LinkedIn.

Kontakt:



Rentschler Biopharma SE

Dr. Latika Bhonsle-Deeng

Global Head of Communications

Telefon: +49-7392-701-467

communications@rentschler-biopharma.com



Medienanfragen:

MC Services AG

Eva Bauer

Telefon: +49-89-210228-0

rentschler@mc-services.eu



Hochauflösende Bilder können Sie unter folgendem Link herunterladen: https://www.rentschler-biopharma.com/de-de/news-events/presskit/pressefotos/.

Benutzername: Press

Passwort: press2025!

