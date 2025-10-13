EQS-PVR: Kontron AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018
London, 10.10.2025
Überblick
☐ Meldung erfolgt nach Fristablauf
Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.
1. Emittent: Kontron AG
2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Finanz- oder sonstigen Instrumenten
3. Meldepflichtige Person
Name: The Goldman Sachs Group, Inc.
Sitz: Wilmington, DE
Staat: United States of America (USA)
4. Namen der Aktionäre:
5. Datum der Schwellenberührung: 8.10.2025
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person
|
Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A)
|Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)
|
Summe von
7.A + 7.B in %
|
Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten
|Situation am
Tag der Schwellenberührung
|
0,68 %
|
3,90 %
|
4,58 %
|
63 860 568
|Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)
|
0,70 %
|
4,61 %
|
5,31 %
Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
|A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören
|
ISIN der Aktien
|Anzahl der Stimmrechte
|Prozentanteil der Stimmrechte
|Direkt
(§ 130 BörseG 2018)
|Indirekt
(§ 133 BörseG 2018)
|Direkt
(§ 130 BörseG 2018)
|Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)
|AT0000A0E9W5
|433 063
|0,68 %
|Subsumme A
|433 063
|0,68 %
|B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018
|
Art des Instruments
|
Verfalldatum
|
Ausübungsfrist
|Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können
|
Prozentanteil der Stimmrechte
|Securities Lending
|Open
|N/A
|2 315 015
|3,63 %
|Subsumme B.1
|2 315 015
|3,63 %
|B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
|Art des Instruments
|Verfalldatum
|Ausübungsfrist
|Physisches oder Cash Settlement
|Anzahl der Stimmrechte
|Prozentanteil der Stimmrechte
|Call Warrant
|31/12/2030
|N/A
|Cash
|40 753
|0,06 %
|Swap
|08/10/2035
|N/A
|Cash
|136 046
|0,21 %
|Subsumme B.2
|176 799
|0,28 %
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
☐ Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.
☒ Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
|Ziffer
|Name
|Direkt kontrolliert durch Ziffer
|Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%)
|Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%)
|Total von beiden (%)
|1
|The Goldman Sachs Group, Inc.
|2
|Goldman Sachs (UK) L.L.C.
|1
|3
|Goldman Sachs Group UK Limited
|2
|4
|Goldman Sachs International
|3
|0,00 %
|2,82 %
|2,82 %
|5
|Goldman Sachs & Co. LLC
|1
|0,31 %
|0,97 %
|1,28 %
|6
|Goldman Sachs Bank USA
|1
|7
|Goldman Sachs Bank Europe SE
|6
|0,00 %
|0,11 %
|0,11 %
|8
|GSAM Holdings LLC
|1
|9
|Goldman Sachs Asset Management, L.P.
|8
|0,03 %
|0,00 %
|0,03 %
|10
|GSAMI Holdings I LLC
|8
|11
|GSAMI Holdings II Ltd
|10
|12
|Goldman Sachs Asset Management International Holdings Ltd
|11
|13
|Goldman Sachs Asset Management International
|12
|0,01 %
|0,00 %
|0,01 %
|14
|Goldman Sachs Asset Management Holdings LLC
|8
|15
|Goldman Sachs Asset Management UK Holdings I Ltd
|14
|16
|Goldman Sachs Asset Management UK Holdings II Ltd
|15
|17
|Goldman Sachs Asset Management Holdings I B.V. / Goldman Sachs Asset Management Holdings II B.V.
|16
|18
|Goldman Sachs Asset Management Holdings B.V.
|17
|19
|Goldman Sachs Asset Management International Holdings B.V.
|18
|20
|Goldman Sachs Asset Management B.V.
|19
|0,34 %
|0,00 %
|0,34 %
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: -
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten
10. Sonstige Kommentare:
-
London am 10.10.2025
