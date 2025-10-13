Werbung ausblenden

Guterres 'zutiefst erleichtert' über Geiselfreilassungen

dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - UN-Generalsekretär António Guterres hat sich erleichtert über die Freilassung israelischer Geiseln aus dem Gazastreifen gezeigt. Er sei "zutiefst erleichtert", dass die Betroffenen nach "immensem Leid" ihre Freiheit zurückerlangt hätten und bald mit ihren Lieben vereint seien, schrieb er auf X.

Der UN-Chef bekräftigte zugleich seinen Appell, auch die sterblichen Überreste der getöteten Geiseln freizugeben. Er rief alle Konfliktparteien dazu auf, auf den erzielten Fortschritten aufzubauen und ihre Verpflichtungen aus der Waffenruhe einzuhalten, um "den Alptraum in Gaza zu beenden". Die UN unterstützten alle Anstrengungen, um den Konflikt in Gaza zu beenden und das Leid der Zivilisten zu lindern./arj/DP/jha

