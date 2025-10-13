Werbung ausblenden

Hamas veröffentlicht Namensliste von 20 lebenden Geiseln

dpa-AFX · Uhr
TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Die islamistische Terrororganisation Hamas hat vor der erwarteten Freilassung eine Namensliste von 20 lebenden Geiseln veröffentlicht. Der militärische Arm der Hamas, die Kassam-Brigaden, habe "beschlossen, die folgenden lebenden zionistischen Gefangenen freizulassen", lautete die Überschrift der auf Telegram übermittelten Liste. Die Namen der Freizulassenden entsprechen den bisher bekannten.

Auf der Liste sind auch die Namen der 28 Jahre alten Zwillinge Gali und Ziv Berman, Alon Ohel (24) und Rom Braslavski (21), die neben der israelischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft haben.

Die vor zwei Jahren während des Hamas-Massakers in Israel entführten Geiseln sollen in Kürze im Gazastreifen an Vertreter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben werden. Danach treffen sie ihre Angehörigen, die in einem Militärlager am Rande des Küstengebiets warten./le/DP/zb

