Werbung ausblenden

INDEX-MONITOR: Medios ersetzt Ceconomy im SDax ab 16. Oktober

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

ZUG (dpa-AFX) - Die Mediamarkt-Saturn-Mutter Ceconomy muss den SDax verlassen. Der Titel werde zum 16. Oktober durch die Aktie des Spezialpharmaunternehmen Medios ersetzt, wie der Indexanbieter Stoxx am späten Montagabend mitteilte. Hintergrund sei, dass der Streubesitz bei Ceconomy unter zehn Prozent gesunken sei, was Voraussetzung für die Berücksichtigung im Index ist.

Im letzten Monat hatte das Bundeskartellamt die Übernahme von Ceconomy durch den chinesischen E-Commerce-Riesen JD.com freigegeben. In trockenen Tüchern ist das Geschäft damit aber noch nicht. Das Bundeskartellamt ist nämlich ausschließlich für die Prüfung der wettbewerblichen Auswirkungen von Fusionen und Übernahmen zuständig. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) könnte noch ein Veto einlegen, wenn sie sicherheitspolitische Bedenken haben sollte./he/ajx

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
S
SDAX
Medios
Ceconomy
C
CECONOMY AG ON Z.VERK.

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 12.10.2025
Trotz Rücksetzer am Freitag: Die Rally ist intaktgestern, 19:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Inflation ist der Hauptgrund für steigende Goldpreise11. Okt. · Acatis
Bilanzanalyse zum IPO
Ottobock gehört auf die Watchlist – nicht ins Depot09. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden